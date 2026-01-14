Zborurile Lufthansa, Austrian Airlines, dar și a altor linii aeriene europene vor beneficia de internet prin satelit de la Starlink începând de anul acesta

Mai multe linii aeriene din Europa au anunțat că, în viitorul apropiat, vor oferi internet prin satelit de la Starlink la bordul aeronavelor. Integrarea serviciului se va realiza treptat, iar în următorii ani ar urma să ajungă pe mai toate aeronavele din Europa. Lufthansa se numără printre liniile aeriene care acordă o importanță deosebită acestui demers, urmând să înceapă integrarea serviciului chiar din a doua jumătate a anului. De asemenea, Starlink va fi disponibil și pe aeronavele aparținând subsidiarelor Lufthansa, cum ar fi Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines și Discover Airlines, însă, după cum a subliniat și compania în comunicat, serviciul va fi unul premium, așadar nu va fi disponibil gratuit.

Spre deosebire de soluțiile de internet prin satelit convenționale, Starlink poate asigura viteze mari de transfer, permițând nu doar trimiterea de mesaje și navigarea pe internet, ci și streaming-ul video și lucrul în aplicații în cloud ce necesită o lățime mare de bandă. Momentan, Lufthansa nu a anunțat costurile aferente acestui serviciu, însă având în vedere investițiile necesare dotării aeronavelor cu echipamentele Starlink, aproape sigur prețurile vor fi mari, cel puțin în primă fază.

Via Techspot