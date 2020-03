Zvon: E3 2020 va fi anulat

Seria evenimentelor anulate continua si cea mai recenta victima pare a fi Electronic Entertainment Expo editia 2020, care trebuia sa aiba loc vara aceasta in Los Angeles.

Anul acesta, conferinta ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 9-11 iunie in Los Angeles, California si este cel mai mare eveniment dedicat entertainmentului virtual. Principalii dezvoltatori de jocuri cat si de hardware isi prezinta anual cele mai noi proiecte si tehnologii in cadrul evenimentului. Faptul ca raspandirea coronavirusului nu a incetinit si unele tari precum Italia sunt complet in carantina a obligat practic organizatorii sa ia in calcul anularea evenimentului. Devolver Digital a postat deja pe pagina de Twitter ca toti cei care si-au luat zbor si cazare sa le anuleze. Jurnalistul Mike Futter confirma la randul sau.

Probabil se va anunta oficial in dimineata acestei zile in SUA.

My day started with investigating some E3 stuff. Ended with multiple (and I mean MULTIPLE) sources coming my way.

E3 cancelation announcement scheduled for tmw AM. I don’t think it will hold the night. Many of us have been engaged by sources this evening.

Cancel your plans.

— Mike Futter (@Futterish) March 11, 2020