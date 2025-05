A fost anunțată o colaborare între Telegram și xAI: aplicația de mesagerie va integra asistentul AI Grok

Printr-o colaborare anunțată ieri, utilizatorii Telegram vor beneficia foarte curând de funcțiile asistentului de inteligență artificială Grok de la xAI direct în aplicația de messaging. Implementarea va fi una similara cu Meta AI din Facebook Messenger, Grok urmând a fi integrat în bara de căutare a aplicației Telegram, precum și într-un fir de discuție dedicat. Astfel, utilizatorii vor avea acces instant la funcțiile sale AI fără a fi nevoiți să comute aplicația. Mai mult decât atât, în Telegram va fi inclusă și o funcție avansată de analiză și editare text, asigurată tot de Grok, care va putea genera, corecta, reformula textul sau oferi rezumate în cadrul conversațiilor.

This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps

This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV

— Pavel Durov (@durov) May 28, 2025