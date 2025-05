Opinie nepopulară: MacBook-urile sunt cele mai bune laptop-uri pentru productivitate

Au trecut aproape trei ani de când am renunțat la Surface Laptop 3 în favoarea unui MacBook Pro 14″ M1 Pro și pot spune că sunt extrem de mulțumit de această decizie. Recunosc că inițial nu aveam o părere prea bună despre ecosistemul Apple și mai ales despre MacBook-uri, însă după o scurtă perioadă de timp am constatat că sunt cele mai bune laptop-uri de productivitate. Surface Laptop, deși este dezvoltat de Microsoft, tot avea acele probleme specifice laptop-urilor cu Windows, iar după ceva timp a ajuns să fie îngreunat și cu unele probleme de stabilitate. Așa că am decis să migrez la macOS, sătul de depanări și actualizări de Windows și de drivere. Sunt conștient că Apple și ale sale MacBook-uri nu sunt agreate de mulți dintre cititorii noștri, însă am să vă prezint mai jos, cât se poate de argumentat, motivele pentru care consider MacBook-urile cele mai bune laptop-uri de productivitate:

Raportul calitate/preț e mai bun decât ai crede

MacBook-urile sunt percepute drept laptop-uri premium și au prețuri pe măsură, însă, dacă analizezi piața, vei constata că nu sunt cu mult mai scumpe decât echivalentele lor cu Windows. Au printre cele mai rapide și eficiente procesoare din industrie, vin cu ecrane foarte bune, perfect calibrate și se remarcă printr-o calitate excepțională a construcției, rar întâlnită în ecosistemul Windows. De asemenea, atunci când cumperi un MacBook nu simți că faci compromisuri. Indiferent de configurația pe care o alegi, primești un laptop foarte bine construit, realizat în totalitate din aluminiu, cu o putere de calcul superioară, greu de egalat de modelele echivalente cu procesoare x86, dar și cu un ecosistem mult mai stabil și mai prietenos decât ce oferă Microsoft.

Sunt foarte longevive

Dacă ai utilizat un laptop cu Windows pentru o perioadă îndelungată, poate că ai observat că performanța, autonomia și mai ales stabilitatea tind să se degradeze cu trecerea timpului. Sistemul de operare devine din ce în ce mai greoi, apar blocaje, iar unele componente, cel mai frecvent touchpad-ul și placa Wi-Fi, încep să prezinte probleme. Pe Mac astfel de situații sunt aproape inexistente și aproape sigur nu vei avea nevoie să le depanezi vreodată. În familie avem două MacBook-uri, un Pro de 14” cu M1 Pro (2021) și un Air de 13” cu M2 (2022), de acum trei, respectiv doi ani, iar ambele funcționează la fel ca în prima zi. Ambele au ultima versiune de macOS, sunt folosite intens zi de zi și nu manifestă nici cea mai mică degradare de performanță sau de stabilitate. Cum Apple controlează atât hardware-ul, cât și software-ul, instabilitățile și bug-urile sunt rare spre inexistente pe macOS. Totul e mult mai bine închegat decât pe Windows și nu ai grija actualizării driverelor – software-ul e menținut la zi printr-un singur pachet de actualizări, iar patch-urile de macOS nu tind să creeze probleme la fel de frecvent ca cele de pe Windows. Nu știu în ce măsură v-au afectat problemele din Windows, dar aproape lună de lună apare câte o disfuncționalitate majoră cauzată de patch-urile din Windows 11.

Securitate superioară

La fel cum iOS este în general mai bine securizat decât Android, așa și macOS oferă un grad de securitate superior Windows. Spre deosebire de Windows, malware-ul aproape că nu există pe macOS, iar mecanismele de securitate integrate în sistemul de operare sunt de cele mai multe ori suficiente pentru a preveni atacurile informatice. În plus, pentru că macOS nu este un sistem de operare la fel de popular ca Windows, nici nu tinde să fie prea des ținta unor atacuri. De asemenea, aplicațiile din App Store-ul pentru macOS trec printr-un proces de validare foarte strict, așadar riscul descărcării unor fișiere malițioase este mult redus.

Intimitate și protejarea datelor

macOS nu sosește cu reclame și aplicații terțe preinstalate, nu are telemetrie la fel de invazivă ca Windows, aceasta putând fi chiar dezactivată și prezintă numeroase opțiuni pentru protejarea intimității. În plus, dacă se dorește, sistemul de operare poate fi utilizat fără un Apple ID, reducând dependența de serviciile online. Windows, pe de altă parte, începe să fie din ce în ce mai invaziv, nu doar prin reclame și telemetrie, ci și prin așa zisele funcționalități AI care colectează și transmit date către Microsoft „cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor”.

Autonomie peste orice laptop cu Windows

E adevărat, și în ecosistemul Windows găsim acum procesoare ARM ultraeficiente, însă niciun model de laptop nu reușește să atingă autonomia unui MacBook Air sau Pro cu Apple Sillicon. Toți producătorii au ajuns să se laude cu autonomie de peste 10 ore, însă, în practică, aceste valori sunt atinse doar dacă luminozitatea e ținută la minim, iar Wi-Fi-ul este dezactivat. Cu alte cuvinte, autonomie ridicată doar în condiții de laborator care nu reflectă scenariile normale de utilizare. MacBook Pro-ul meu de 14” cu procesor M1 Pro chiar rezistă o zi întreagă de lucru, iar autonomia nu s-a degradat în mod sesizabil de când îl am, chiar dacă sănătatea raportată a bateriei a coborât la 92%. Plus că, din ce am observat, pe macOS nu apar în mod aleator procese sau aplicații care să aibă un load ridicat pe procesor și un consum ridicat de energie, așa cum se întâmplă pe Windows.

Stabilitate similară cu Linux, dar cu suport pentru aplicații comerciale

Știu că unii dintre voi preferă Linux pentru stabilitate și performanță, însă multe dintre aplicațiile comerciale nu sunt disponibile pe această platformă. macOS oferă un nivel de stabilitate similar, dar vine în același timp și cu suport pentru mai toate aplicațiile de business, coding și creativitate. Spre deosebire de Linux, macOS poate rula nativ Microsoft Office, Adobe Photoshop și Premiere, Autodesk AutoCAD, dar și multe altele. Cu alte cuvinte, sunt șanse foarte mici să te lovești de incompatibilități atunci când migrezi la macOS, fiind o platformă preferată de profesioniști din toate domeniile.

Integrare foarte bună în ecosistemul Apple

Sigur, aici depinde foarte multe dacă îți place ecosistemul Apple și deții mai multe dispozitive, însă, din punctul meu de vedere, integrarea din macOS e cea mai bună din industrie. Poți continua activitățile începute pe iPad sau iPhone și viceversa, AirPods-urile comută automat de la un dispozitiv la altul și ai inclusiv clipboard comun pentru toate dispozitivele asociate iCloud. De asemenea, poți utiliza camera performantă a iPhone-ului pentru videoconferințe (Continuity) și poți chiar iniția scanarea unor documente cu iPhone-ul direct de pe Mac. În plus, mai ai și Airdrop, care este poate cea mai comodă și rapidă metodă de a transfera fișiere de pe un dispozitiv pe altul.

Concluzie

În mod evident, există și unele dezavantaje, iar aici mă gândesc în principal la faptul că MacBook-urile nu sunt nici pe departe la fel de upgradabile ca laptop-urile cu Windows. SSD-ul este lipit pe placa de bază și împerecheat cu modulul Secure Enclave, iar memoria RAM este integrată direct pe SoC, făcând dificile, dacă nu chiar imposibile eventualele upgrade-uri. Deși versiunile de bază ale modelelor MacBook Air și Pro sunt la prețuri corecte, nu pot spune același lucru și despre modelele cu dotări mai bune, prevăzute cu o cantitate mai mare de memorie RAM și/sau spațiu de stocare. De exemplu, un MacBook Air 13” cu procesor Apple M4, 16 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare costă 5899 lei, însă același model, dar cu stocare de 512 GB are un preț cu 1200 lei mai mare. Practic, Apple profită de pe urma faptului că nu există posibilitatea upgrade-ului ulterior și vinde spațiul de stocare sau memoria RAM adițională cu un adaos de 1000% sau chiar mai mare. În ecosistemul Windows, în schimb, mare parte dintre modelele de pe piață suportă upgrade-ul stocării și/sau a memoriei RAM, costurile fiind considerabil mai mici. Un alt dezavantaj, specific în principal modelelor Air, ar mai fi lipsa porturilor: sosesc cu doar 2 – 3 porturi USB tip C și nu au HDMI, cititor de carduri sau porturi USB tip A, așadar pentru utilizarea anumitor accesorii, monitoare sau medii de stocare aveți nevoie neapărat de adaptoare. Un alt inconvenient ar fi gaming-ul, care, în ciuda dotărilor hardware foarte bune, rămâne aproape inexistent pe macOS. Sigur, au existat unele tentative de a porta jocuri AAA pe Mac, însă fără prea mare succes. macOS este perceput drept un sistem de operare pentru productivitate, nu pentru gaming, de aici și afirmația mea că MacBook-urile sunt cele mai bune laptop-uri, dar doar pentru productivitate. Pentru cine caută gaming la calitate înaltă, cu siguranță există alte opțiuni mult mai bune.

Eu unul prefer laptop-ul doar pentru productivitate și tocmai de asta o să și rămân la MacBook. Sunt extrem de mulțumit de cum s-a comportat MacBook Pro-ul meu în cei trei ani de când îl am și sunt convins că n-aș fi avut nici pe departe aceeași experiență pe un laptop premium cu Windows.

Voi ce părere aveți? Vă place macOS? Ați lua în calcul migrarea la un MacBook, la un Mac Mini sau la un Mac Studio, având în vedere stadiul în care a ajuns Windows?