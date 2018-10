Review Asus TUF FX504: laptop de gaming accesibil

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Saptamana trecuta, colegul meu Gabriel v-a prezentat un laptop Asus ROG Zephyrus care costa nu mai mult, nici mai putin de 13.998.99 lei. Eu va voi prezenta un laptop tot de gaming, mai accesibil, tot din gama Asus. TUF Gaming FX504 este primul laptop Asus dintr-o noua generatie care pune accentul, pe langa gaming, pe durabilitate. Daca sunteti familiari cu produsele Asus pentru gaming deja ati obervat lipsa ROG-ului (Republic of Gamers) din nume, iar lipsa lui se vede si pe partea pretului. Din fericire performanta nu a avut de suferit la fel de mult, dar nu avem Asus ROG Gaming Center ca pe Zephyrus de exemplu. TUF vine de la The Ultimate Force, prescurtarea data de Asus pentru generatia construita sa reziste sesiunilor de gaming intense. Timp de o luna, FX504GE a fost principala componenta de gaming atat de la mine din casa, cat si din deplasari.

Specificatii. Configuratia laptopului a fost gandita pentru rezolutia Full HD si privita pe hartie, pare echilibrata pentru jocuri mutiplayer/eSports.

ASUS TUF Gaming FX504GE Display 15.6 inch, 1920×1080, 120Hz rata de refresh, TN, mat, timp de raspuns 3ms Procesor Intel Kaby Lake i7 8750H 8 nuclee, 16 fire de executie 2.2Ghz ( TurboBoos 4.1Ghz), 9MB Cache Placa video Intel HD 630 , nVidia GeForce GT 1050Ti 4GB GDDR5 Memorie RAM 16 GB RAM DDR4 2666Mhz Stocare 256 GB SSD ( slot M.2 PCI Express) + 1TB HDD 5400 RPM (2.5 inch) Conectivitate Placa de retea Gigabit, Wireless Intel AC 9560 , Bluetooth 5.0 Porturi 2xUSB 3.0, 1xUSB2.0, LAN, HDMI, Kensington Lock, jack 3.5mm, cititor carduri SD Dimensiuni 384mm latime, 262 mm lungime, 25 mm inaltime Greutate 2.3Kg

Caracteristici speciale

sistem de racire Anti-Praf patentat ASUS (Anti-Dust Cooling ADC);

functie Overboost pentru sistemul de racire;

racire inteligenta a tastaturii;

DTS Headphone:X – surround 7.1 prin intermediul jack-ului de 3.5mm atat pentru casti cat si pentru sistem audio 7.1, optimizat pentru jocuri si filme;

tastatura tip desktop rezistenta la 20 de milioane de apasari per tasta;

suporta pana la 32 GB RAM;

microfon integrat cu sistem de anulare a zgomotelor.

Design si constructie

Scos din cutie, imediat vei sesiza ca este un laptop de gaming. Carcasa este construita dintr-un plastic de calitate si prima inspectie optica te va ajuta sa il plasezi in categoria corecta. Carcasa prezinta cateva forme aerodinamice, un logo Asus iluminat pe capac, iar sistemul de racire este plasat in partea din spate. Butonul de pornire este despartit de restul tastaturii. Tastatura este ergonomica, pastreaza layout-ul uneia pentru desktop. Mereu am apreciat o tastatura buna pe un laptop si nu am inteles de ce trebuie ingramadite anumite taste precum sagetile sau eliminarea numpad-ului. Nu avem un sistem de iluminare RGB, ci sunt prezente 3 nivele de luminozitate pentru rosu. Tastele W,A,S,D sunt iluminate mai pronuntat. Pe lateral, gasim cele 3 porturi USB, alaturi de portul HDMI, LAN si jack-ul 3.5mm. Cu o greutate de doar 2.3kg si o grosime de 2.5cm este usor de transportat atat intr-un ghiozdan cat si intr-o geanta de mana. Pe aceasta parte nu ii pot reprosa decat lipsa unui port de tip USB Type-C.

Ecran

Display-ul de 15.6 inch ofera o rezolutie maxima de 1920×1080 la o rata de refresh de 120hz. Panelul fiind de tip TN, unghiurile de vizibilitate sunt destul de slabute, iar in bataia soarelui cu greu poti face ceva pe el. Rata de refresh ridicata il face perfect pentru jocuri de tip FPS, unde totul se desfasoara rapid. Din pacate vine fara suport pentru GSync. Cu siguranta este un display bun pentru jocuri de tip CS:GO sau PubG. Eu am rejucat cap-coada Metro 2033 pe el fiind unul dintre titlurile mele preferate FPS story-driven. Per total este un ecran bunicel, culorile sunt calibrate iar rata de refresh de 120Hz e cu siguranta punctul forte al display-ului.

Rezultate teste benchmark si temperaturi

Fiind un laptop dedicat gaming-ului, am incercat sa testez cat mai multe titluri pentru a oferi o imagine cat mai completa despre cum se descurca laptopul in sesiunile de gaming. Am observat diferente de performanta in mai multe titluri de la Square Enix cand vine vorba de trecerea de la DirectX11 la DirectX12. Toate testele au fost efectuate la rezolutia de 1920×1080 si nici un joc nu a fost piratat.

Temperaturi in afara gaming-ului

Test de stabilitate.

Test SSD si HDD.

Deus Ex Mankind Divided. Dawn Engine, motorul grafic din spatele celui mai nou Deus Ex este performant dar si flamand dupa resurse.

cu setari prestabilite ( DirectX 11 )

totul pe Low (DirectX 11 versus DirectX 12): in DirectX 12 a primit un spor de perfomanta in 2 din 3 sectiuni

Rise of the Tomb Raider. Stiu ca Shadow a fost lansat, dar nu l-am avut disponibil pe Steam (purchase as a gift,anyone?)

setari prestabilite:high (DirectX 11 versus DirectX 12)

medium (DirectX 11 versus DirectX 12)

Warhammer 40k: Dawn of War III. Desi titlul a fost un adevarat dezastru, vizual este foarte aratos si cel mai probabil vom vedea un motor grafic derivat din acesta si in Age of Empires IV.

setari prestabilite:

setari modificate:

Sniper Elite 3. Jocul celor de la Rebellion vine cu benchmark built-in, iar Sniper Elite 4 precum si Strange Brigade folosesc o versiune imbunatatita a aceluiasi motor grafic.

Hitman. Rebootul seriei Hitman a fost un adevarat succes, iar jocul arata bine.

GTA V. Titlul nu putea lipsi din acest test 🙂

Am jucat si partea introductiva din GTA cu setarile initiale, iar mai jos este graficul cu temperaturi.

FPS min 67, FPS max 120;

CPU temp max 75;

GPU temp max 70;

Metro 2033. Daca tot l-am rejucat, un benchmark nu strica. Dupa 8 ani de la lansare jocul inca reuseste sa impresioneze vizual in unele situatii.

For Honor. Desi a primit downgrade grafic marca UbiSoft, a ramas un joc aratos.

Counter Strike Global Offensive

FPS min 92, FPS max 122

CPU temp max 74

GPU temp max 68

PUBG. Cel mai prost optimizat titlu care foloseste Unreal Engine 4 e jucabil, dar dupa cum era de asteptat nu ofera rezultate grozave.

CPU max temp 81

GPU max temp 74

intre 50-70 FPS

World of Tanks Encore.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 – temperatura GPU 90 de grade!!

Unigine Heaven Benchmark

Cinebench R15

Concluzii

Nimic nu e mai negru pe alb in cazul gaming-ului ca benchmark-urile. Cifrele le-ati vazut si voi mai sus, iar rezultatele mi-au inclinat concluziile spre un singur cuvant: dezechilibru. Procesorul i7 8750h este foarte puternic si cuplat cu un GTX1050Ti provoaca bottleneck. GTX1050Ti cu un procesor i5 era o configuratie mult mai echilibrata, i7 8750H ar fi mers mai bine cu un GTX1060 sau GTX1070 din punctul meu de vedere (puteti vedea acest aspect si verificand review-ul de la Zephyrus, care foloseste acelasi i7, dar cuplat cu un 1070). Configuratia prezenta il face o solutie buna pentru un gamer care are nevoie de portabilitate si este limitat oarecum de buget. Bineinteles limitarea bugetului inseamna si sacrificarea detaliilor in jocuri – sa nu va asteptati sa rulati cele mai noi titluri in rezolutie FullHD pe detalii mai mari de medium-high. Daca vorbim de titluri eSports, este o alegere buna. Nu veti avea probleme. Din nou, pare achizitie buna titluri FPS competitive mai ales datorita ratei de refresh 120Hz.

Un aspect pe care l-am observat in timpul testului de stabilitate este ca frecventa procesorului ramane undeva in jur de 2Ghz si intra boost-ul la 3.9Ghz, chit ca utilizarea procesorului era de 100%. In gaming acest lucru nu s-a intamplat si frecventa era intre 3800-3900Mhz. Acest aspect are legatura cel mai probabil cu racirea si cu voltajul procesorului. Am investigat problema si aparent mai multi revieweri au avut rezultate similare cu acest model de laptop.

Pe partea de editare foto/video sau programe pentru mediul IT nu este nimic ce sa-l opreasca.

Sistemul de racire are 3 configuratii de functionare : Silent mode,Auto si Overboost. Fiecare face exact ce spune, pe modul silent in schimb nu v-as recomanda sa incercati sa va jucati incat temperaturile vor creste considerabil. Modul auto a functionat perfect si este sesizabil cand sistemul de racire intra in modul Overboost fiind destul de galagios.

Constructia laptopului este solida, tastatura este bine impartita si raportat la pret, este o alegere buna. Procesorul i7 cuplat cu cei 16 GB RAM si 1TB pentru stocare il fac o solutie buna nu doar pentru gaming cat si pentru virtualizare. As zice per total un 7.5/10 daca este sa vorbim de cifre.

Pret, puncte Pro si Contra

FX504GE varianta prezentata (fara SSD) poate fi achizitionata de la eMag la pretul de 4700RON.

Pro

display cu rata de refresh 120Hz

SSD rapid

constructie solida

pretul

tastatura buna

wi-fi rapid

sunet 7.1 prin intermediul jack-ului de 3.5mm

Contra

unghiuri slabe de vizibilitate pentru ecran

modul Overboost galagios

placa video il trage in jos

procesorul nu pare sa functioneze la potentialul maxim in unele circumstante