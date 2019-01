Google Pixel 3 Review: camera foto cea de toate zilele

Cunoasteti povestea: atat Pixel 3 cat si fratele XL au fost in centrul atentiei anul trecut si asta nu datorita hype-ului. Cu mult timp inainte de a fi lansate, atat design-ul cat si specificatiile celor doua telefonale au aparut pe internet. Fiind total incompatibil cu orice inseamna notch, am ales sa stau departe de Pixel 3 XL si sa imi indrept atentia spre varianta normala, oferita de evoMAG pentru review.

Curpins Review

Design si constructie

Pixel 3 nu va fi telefonul pe care sa il scoti din buzunar, sa il pui pe masa unei cafenele si sa starneasca reactii gen „wow”. Fata de generatia anterioara a suferit schimbari estetice si functionale mai ales pe partea ecranului, folosind aspectul 18:9 comparativ cu 16:9 pe Pixel 2. Noul format al ecranului i-a permis sa creasca in diagonala: de la 5 inch la 5.5 inch. S-a renuntat la constructia metalica in favoarea uneia de sticla pentru a putea beneficia de incarcare wireless, in timp ce corpul a ramas din aluminiu. Partea din spate „two-tone” cum o numeste Google a primit si ea un upgrade: are un finisaj mat foarte placut la atingere. Foarte multa lume s-a plans pe internet de faptul ca acest finisaj se zgarie foarte usor. Nu am avut probleme cu el si in timpul folosit nu au aparut nici un fel de zgarieturi. Pe partea din fata avem cele doua difuzoare stereo prezente: unul la baza telefonului si unul in partea de sus a ecranului, alaturi de 2 camere foto frontale pentru selfie-uri. Pe partea laterala din dreapta avem butonul de volum si deblocare, iar in partea de jos portul USB tip C si slotul pentru cartela. Nu avem jack de 3.5mm, nici slot microSD, iar certificatul de protectie impotriva prafului si apei este IP68, comparativ cu IP67 de pe Pixel 2. Este compact, cu o idee mai mic decat un S8 si foarte usor de folosit cu o singura mana. Cu pielea uscata in regim de iarna in schimb telefonul este foarte alunecos iar sansele de a-l scapa din mana sunt mari. Nu avem notch, nici margini curbate, ci un design mai old-school.

Ce gasim in cutie

Google a vrut sa fie sigur ca nu ne lipseste nimic din cutie, pachetul include Pixel buds prin USB type C (castile), un cablu USB Type C, incarcatorul de perete de 18W care se foloseste impreuna cu cablul USB Type C, adaptor jack 3.5mm USB Type C si inca un adaptor de la USB la USB Type C. Nu lipseste nimic, foarte mult „Type C” in randurile acestea. 🙂

Software si performante

Software. Am testat o serie de telefoane din programul Android One si mi-au placut toate. Sistemului de operare Android curat mi-e greu sa ii gasesc neajunsuri. Totusi, pe Pixel 3 cateva exista din punctul meu de vedere. Fiind un produs Google, beneficiaza de cea mai recenta versiune de Android disponibila. Interfata este curata si se misca bine. Probleme minore am intampinat cu navigarea prin intermediul gesturilor si din nefericire nu poti alege intre butoanele clasice pentru navigare sau gesturi, esti obligat sa folosesti gesturi. Un aspect neplacut din punctul meu de vedere si asteptam mai mult de la Google pe partea asta. Al doilea aspect care mie personal nu imi place este lipsa unei aplicatii Gallery care sa fie folosita strict pentru managementul pozelor din memoria telefonului. Ador Google Photos, dar as prefera sa il folosesc doar pentru partea de cloud, iar pentru ce am in telefon sa existe alta aplicatie preinstalata. Noul panou de volum nu mi se pare la fel de intuitiv ca cel de pe versiunile anterioare de Android. Digital Wellbeing este o aplicatie binevenita in Pie, care iti spune cat timp ai folosit telefonul intr-o zi: cat timp ai petrecut pe el, ce aplicatii ai accesat, cate notificari ai primit, de cate ori ti-ai deblocat telefonul, etc. In functie de istoric, iti vei putea aplica singur restrictii pentru a nu petrece prea mult timp cu nasul in telefon.

Performante. Pixel 3 beneficiaza de cele mai noi componente disponibile pe piata: procesor Snapdragon 845, care alimenteaza toate flagship-urile din 2018, 4GB RAM si 64 GB pentru stocare. In timp ce majoritatea flagship-urilor au 6GB sau 8 GB RAM, Google a ramas la 4GB, desi sistemul de operare Android e destul de flamand dupa memorie. In utilizarea zilnica nu am avut probleme,am folosit YouTube, Waze, Maps, Instagram, Revolut, Gmail, Snapseed si Facebook. Totusi, Instagram avea momente in care mi se parea ca porneste incet. Per total se misca bine, raspunde prompt la comenzi, dar mi se pare ca OnePlus 6T (versiunea cu 8GB Ram) e mai rapid. E posibil sa fie de la animatii diferenta aceasta nu neaparat datorita memoriei RAM. Referitor la scorurile din benchmark, scorul din Geekbench il gasiti aici, iar mai jos aveti rezultatele din Antutu 3D.

Ecran si difuzor

Ecran. Pixel 3 foloseste un panel P-OLED de 5.5 inch cu aspect 18:9 si o rezolutie de 2160×1080. Acopera 100% din spectrul de culori DCI-P3 si ofera suport pentru HDR. Panelul este produs de LG si nu este exact display-ul pe care ai dori sa il ai in cazul unui flagship de aproape 1000 de euro. Nu este un ecran rau , dar trecerea de la el la un S8 este vizibila, culorile nu sunt la fel de vii, iar nivelul maxim de luminozitate este mai mare pe cel din urma. Dispune de always-on-display, dar nu ofera posibilitati de customizare.

Difuzor. Dupa 1 minut de redat muzica la difuzoarele stereo ale lui Pixel 3 un lucru a fost clar: din ce am auzit pana acum acesta are de departe cel mai fidel si mai puternic sunet. De obicei legam telefoanele la o boxa Sony Srs-X11 cand eram in bucatarie,dar cu acesta nu a mai fost nevoie. Ba chiar mai mult dat la maxim acesta pastreaza sunet placut si se auzea in toata casa. Pentru cei care folosesc telefonul pentru a reda muzica de fundal sau sa asculte podcast-uri, Pixel 3 nu va dezamagi.

Camera foto si video

The hype is real, Google a reusit din nou sa obtina rezultate impresionante cu ajutorul unui singur senzor pentru camera principala. Senzorul de 12.2MP este ajutat agresiv de software pentru a crea fotografii foarte reusite si in conditii de lumina extrem de scazute. Noul mod Night Sight care a fost foarte mult mediatizat livreaza si face exact ce a promis Google:puteti sa uitati de pozele proaste in lumina slaba. Camera de selfie-uri a primit un upgrade considerabil si contine 2 senzori. Senzorul principal are 8MP, cu o apertura de f/1.8 si PDAF, in timp ce senzorul secundar are tot 8MP si este folosit pentru poze wide-angle, astfel incat selfie-urile de grup sa nu mai reprezinte o problema. Modul Night Sight este aplicabil si pe camera frontala. Galeria foto mai jos.

poze standard

selfie: sunt cele mai detaliate poze de selfie pe care le-am facut vreodata cu un telefon mobil. Modul Night Sight ajuta pentru a obtine selfie-uri de calitate si in lumina slaba.

portret

Night Sight reprezinta un studiu de caz interesant. Comparand cate 2 poze: una standard cu una Night Sight am constatat ca si fara Night Sight unele din ele sunt foarte bune. Pe langa faptul ca poza este mai luminoasa si mai detaliata, Night Sight corecteaza si culorile. Pozele facute in general pe intuneric si cu o lumina artificiala tind sa primeasca un aspect ingalbenit, iar Night Sight corecteaza acest aspect, pastrand culorile naturale. O poza Night Sight nu se face instantaneu si poate dura pana la 5 secunde. In functie de compozitie acest timp variaza, dar este mult mai rapid decat cel de pe Huawei Mate 20 Pro si mult mai usor de folosit. Mi-ar fi placut totusi ca butonul pentru activare Night Sight sa fie vizibil direct in interfata camerei foto, nu sa trebuiasca sa merg in setari pentru a-l activa.

Pe partea video, stabilizarea este buna, dar din pacate nu poate filma 4k la 60 de cadre pe secunda, ci doar la 30 de cadre pe secunda. Filmarile facute pe timp de noapte la rezolutia 1080p sunt restrictionate tot la 30 de cadre pe secunda.

Baterie

Capacitatea acumulatorului gasit in Pixel 3 este de 2915mAh. Un utilizator moderat va trebui sa puna telefonul la incarcat in fiecare seara dupa o zi de utilizare. Daca vorbim de un utilizator „agresiv”, probabil va trebui pus la incarcat dupa vreo 8-10 ore de utilizare. Media de screen-on-time obtinuta pe Pixel 3 a fost de 4 ore si este un numar pe care il consider bun. Dispune de incarcare rapida, dar aceasta nu impresioneaza si are nevoie de aproape 2 ore pentru a incarca bateria de la 0 la 100%. Detin un incarcator wireless chinezesc cu fast-charging care incarca fara probleme si rapid S8-ul, dar Pixel 3 poate doar slow-charging cu acesta si ii ia aproape 4 ore ca sa faca acest lucru conform mesajului de pe ecran. Daca nu e Pixel Stand, incarcarea wireless e limitata la 5W.

Rating si concluzii

Pixel 3 poate fi achizitionat la pretul de 3650RON de la EvoMag. Probabil ati strambat deja din nas. 3650RON pe un telefon cu ecran de 5.5inch, fara ecran curbat, fara notch(in caz ca va place notch-ul) fara card Micro SD si fara slot 3.5mm pentru casti. Ar trebui sa fii nebun! Poti cumpara un LG G7ThinQ cu aceleasi specificatii la 1900RON. Poti cumpara un Note 9 cu un ecran superb de 6.4 inch cu Stylus, baterie de 4000mAh la 3700RON sau OnePlus 6T la 2750RON. De ce ai alege Pixel 3? Raspunsul e simplu: daca vrei o camera foto potenta. Corect e: daca vrei cea mai buna camera foto de pe un telefon mobil pentru fotografii pe care sa nu le folosesti doar pe Instagram sau Facebook, alaturi de cea mai buna camera foto pentru selfie-uri si sunet stereo de calitate, vei fi dispus sa platesti 1000-1500RON in plus pe telefon. Deasupra, peste toate astea ai si experienta Android la ea acasa.

Pro

camera principala excelenta;

cea mai buna camera frontala de pe un telefon mobil;

Night Sight, Night Sight, Night Sight!

incarcare wireless;

Android curat cu actualizari rapide;

difuzoare stereo de o calitate foarte buna si puternice;

compact si usor de utilizat cu o singura mana

Contra

navigarea doar prin gesturi;

lipsa slotului pentru card microSD;

lipsa jack-ului de 3.5mm;

pretul;

doar 4GB RAM pe un flagship.