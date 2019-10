HBO GO costa mai mult

V-am povestit acum ceva vreme ca mi-am facut cont pe Netflix si am renuntat la cel de HBO. Drept urmare, nu sunt foarte la curent cu toate stirile despre platforma respectiva.

Incepand de ieri, platforma online de continut video si-a marit cu un euro abonamentul: “Dorim sa te informam ca pretul abonamentului va fi modificat. Abonamentul tau lunar va creste de la 2,99 euro/luna la 3,99 euro/luna. Aceasta modificare va fi implementata la prima facturare dupa 21 noiembrie. Daca in prezent beneficiezi de o perioada promotionala, dupa incheierea acesteia se va aplica noul pret”, suna notificarea transmisa catre clientii care au achizitionat EXCLUSIV abonament pe platforma online. Cresterea nu se aplica la abonamentele de pachete TV la canalele HBO, care au optiunea online activata fara costuri.

Cresterea vine intr-un moment in care si alti jucatori din domeniu au facut miscari similare, ultimul fiind Netflix, acum cateva luni. In plus, Disney + si Apple TV+ urmeaza sa isi faca debutul in curand, prima chiar luna viitoare. Cred ca aceasta crestere are ca scop si amortizarea unor pierderi viitoare.