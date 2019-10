LG G8s ThinQ Review: mid-life crisis

In urma cu ceva ani, inainte ca telefoanele chinezesti sa ajunga la maturitate si sa prinda teren, divizia de telefoane mobile a celor de la LG era un concurent serios in lumea Android. La fel ca in cazul lui Sony, despre LG auzim lucruri noi tot mai rar. Anul acesta au lansat flagship-ul G8 ThinQ, iar G8s este o versiune lite a acestuia, pe care am testat-o prin intermediul celor de la evoMAG.

Cuprins review

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

Stau si ma gandesc daca mai este vreun alt producator de telefoane mobile care a lansat anul acesta flagship cu notch (in afara de Apple) si nu imi trece prin minte absolut nici unul. Da, in 2019 LG s-a incapatanat si a folosit in continuare un notch imens pe G8s. Acest notch ascunde camera de selfie, difuzorul si doua modalitati de deblocare: Face Unlock si Hand ID, pe care le voi clarifica mai tarziu. Per total, G8s seamana destul de bine cu fratele G7 lansat anul trecut: constructie tip sandwich cu o rama de aluminiu, Gorilla Glass 5 pe fata si Gorilla Glass 6 pe spate. Are in continuare certificat IP68 pentru protectie impotriva apei si a prafului si e MIL-STD-810G compliant. Senzorul de amprenta a ramas in varianta clasica: prezent pe spatele telefonului si s-a pastrat jack-ul de 3.5mm precum si slotul pentru card SD. Este placut de tinut in mana avand o dimensiune compacta, dar e putin alunecos si un magnet clasic de amprente. Comparativ cu alte flagship-uri de pe piata, G8s are niste bezels cam maricele, care mi-au adus aminte de Pocophone.

Software si performanta

Android 9 Pie cu interfata LG UX 8.0 a ramas in urma concurentei. Aceasta pare imbatranita si cateodata neintuitiva: dupa 3 zile de utilizare am instalat Nova Launcher. Va spun sincer, mi-a luat cateva minute pana mi-am dat seama cum fac selectie multipla pentru stergerea pozelor. Problema cea mai mare cu care se confrunta LG in schimb o reprezinta actualizarile de sistem. Acestea vin foarte tarziu sau deloc. Momentan G8s foloseste aproape cea mai recenta versiune de Android, iar nivelul de securitate este la 1 septembrie 2019. Ramane de vazut cat de rapid va primi actualizarea la Android 10, care momentan a ajuns pe Pixel, OnePlus si unele telefoane de la Nokia cu Android One. Interfata se misca cam lent si singurul plus important il primeste pentru mangementul aplicatiilor, care ii permite o autonomie buna.

Legat de cele doua moduri de deblocare:Face Unlock si Hand ID am rezervari. Face Unlock l-am configurat in 15 secunde si deblocheaza telefonul instant, dar simplitatea configurarii ma pune pe ganduri raportata la securitate. Hand ID in schimb este o tehnologie inutilizabila. Telefonul iti scaneaza venele din palma si le foloseste pentru a debloca. Problema este ca nu am reusit niciodata intr-un scenariu de utilizare normala a telefonului sa-l deblochez cu aceasta tehnica. Aveam mana ori prea aproape, ori prea departe, ori prea sus, ori prea jos si pana gaseam pozitia corecta spunea „let’s try again”. Am renuntat si am ramas la senzorul de amprenta. Alaturi de deblocare,avem si posibilitatea de a respinge/raspunde un apel, sa faci un selfie, etc prin intermediul gesturilor cu palma. Functioneaza la fel de bine ca deblocarea…pacat. Sincer nu inteleg de ce au investit timp si resurse in asta, cand nici daca ar functiona perfect nu vad pe nimeni sa isi plimbe mana deasupra telefonului pentru deblocare in loc sa atinga senzorul de amprenta sau sa foloseasca deblocare faciala.

Snapdragon 855 alaturi de 6GB RAM si 128GB stocare ofera suficienta putere pentru orice activitate desfasurata pe telefon, in schimb interfata UX 8.0 cu animatii putin prea lungi il fac sa para lent. Cu Nova Launcher despre care va povesteam mai sus pare alt telefon. Punctajul obtinut in Geekbench il gasiti aici. Antutu nu am reusit sa rulez, dadea crash de fiecare data.

Ecran si sunet

Ecranul de 6.21inch este de tip G-OLED cu rezolutia FullHD+ (1080×2248) compatibil cu HDR10, acopera 100% spectrul de culori DCI-P3 si are always-on-display. Am putut utiliza telefonul cu usurinta in toate scenariile cu care m-as putea intalni, iar modul auto-brightness functioneaza bine. Rezolutia desi este mai mica decat la G8, care foloseste un ecran P-OLED de 6.1 inch cu rezolutia de 1440×3120, nu deranjeaza, dar pus langa un AMOLED de pe S10+, diferentele la capitolul luminozitate si culori sunt vizibile fara a fi nici un fel de expert.

Pe partea audio, G8s a primit tratament stereo, dar acesta nu il ajuta prea mult. Obisnuiesc sa las telefonul pe masa in bucatarie si sa ascult muzica pana imi pregatesc mancarea si mananc. Dat la volum puternic, efectiv m-a deranjat, parea ca se aude ca dintr-un butoi. Nici dupa ce am activat DTS:X 3D surround nu s-a imbunatatit nimic. Pentru cei care asculta muzica la casti cu fir in schimb, lucrurile stau bine iar sunetul este bun, nu avem Quad Dac ci 32-bit HiFi DAC.

Camera foto si video

LG G5 a fost primul telefon cu o lentila foto ultra-wide, care a devenit pentru majoritatea un must-have. Pana in ziua de astazi, nu am auzit pe nimeni sa le recunoasca meritul. Revenind la G8s, lentila ultra-wide nu lipseste nici aici. Aceasta are 13MP si este fixed-focus (momentan doar Huawei Mate 30 Pro are lentila uw cu auto-focus). Pentru pozele standard s-a folosit un senzor de 12MP cu PDAF si OIS, iar a treia lentila, cea telefoto este tot de 12 MP cu PDAF. Pachetul standard oferit de aproape toti in 2019. Pozele in calitate buna le gasiti aici.

Pozele in mare parte sunt reusite, dar nu il veti vedea nici macar intr-un top 10 cu cele mai bune camere foto de pe telefoane, pentru ca sunt multe care se descurca mult mai bine, iar in prezent si un telefon de 1000 de lei face poze bune (Xiaomi Mi A3 de exemplu). Culorile sunt putin agresive, iar nivelul de detaliu bun. Evident pus langa un iPhone 11 sau Note 10+ sau Pixel 3, acestea sunt in alta liga.

Pentru fotografii in lumina scazuta avem modul Night View, care poate fi folosit pentru toate cele trei lentile si prezinta un slider pentru a seta manual luminozitatea. Fotografiile obtinute sunt neimpresionante din pacate, dar utilizabile. Scurtatura pentru Night View nu poate fi adusa direct in meniul camerei foto, ci trebuie mers in meniul de More si acolo o gasiti.

Camera ultra-wide sufera cam de aceleasi probleme intalnite la mai toate: detalii mai putine decat pozele realizate cu lentila standard, iar la colturi pozele par putin sterse. HDR-ul e destul de agresiv.

Selfie-urile sunt realizate cu un senzor de 8MP si sunt decente.

Baterie

Bateria de 3550mAh nu m-a lasat balta in nici o zi si am scos zilnic un screen-on-time de intre 4 si 5 ore bazat pe modul meu de utilizare. Pe scurt, il bagam seara la culcare la incarcat, iar dimineata il luam, in timpul zilei nu vedea incarcatorul. Raportat la dimensiunea ecranului si a bateriei o consider o autonomie putin peste medie, care probabil ar fi fost putin mai buna daca dezactivam AOD. Incarcatorul de perete este de 18W cu tehnologie Quick-Charge 3.0 si incarca de la 0 la 100% undeva intre 90 si 105 min. Suporta si incarcare wireless.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

La cat de mult l-am vorbit de rau probabil v-ati astepta la un calificativ foarte slab pentru G8s. Motivul pentru care l-am „atacat” asa puternic este datorita trectului LG-ului in domeniu flagship-urilor Android: cand lumea vorbea de Samsung,HTC si LG, nu de Xiaomi, Huawei si OnePlus. G8s face totul cum trebuie din punctul de vedere al unui telefon, dar nu exceleaza la absolut nimic. Acest aspect este vizibil si pe partea pretului de achizitie: costa 2000RON. Problema este ceea ce a declarat chiar LG la un moment dat: nu au mai reusit sa fie competitivi datorita telefoanelor chinezesti la preturi mult mai mici: cu 1800RON se poate cumpara un Xiaomi Mi9T Pro la ora actuala. LG are nevoie de o restructurare puternica a diviziei de telefoane mobile pentru a redeveni un jucator important in aceasta piata. Daca nu exceleaza la nimic si nu investeste in publicitate (as prefera inteligenta si fara influencers) risca sa ajunga la fel ca HTC sau Sony.

Pro

certificat IP68 si MIL-STD-810G;

ecran drept;

autonomie medie;

jack 3.5mm, slot card SD/dual SIM;

vine cu husa in pachet;

mod manual pentru camera foto;

Contra

interfata invechita, care pare ca il incetineste;

meniu-ul camerei putea fi mai intuitiv;

actualizarile problematice;

notch-ul in 2019;

bloatware;