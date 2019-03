Pocophone F1 by Xiaomi Review: aproape flagship printre midrangere

Xiaomi a facut o miscare foarte inteligenta anul trecut. A reusit sa lanseze un smartphone cu specificatii high-end la un pret neasteptat de mic: 300$. Da, este vorba despre Pocophone. Faptul ca internetul a explodat in articole legate de acest telefon a generat advertising gratuit in jurul sau si pentru ca suntem in permanenta in cautarea telefonului optim cand vine vorba de raport pret/calitate, am testat si noi unul prin intermediul celor de la evoMAG, care ne-au trimis o unitate pentru review. Haideti sa vedem daca avem sau nu un nou flagship killer!

Cuprins Review

Design si constructie

Ce gasim in cutie

Software si performante

Ecran si difuzor

Camera foto si video

Baterie

Pret,rating, pro/contra si concluzii

Design si constructie

Design.Pocophone nu este un telefon care sa iti ia ochii prin design. Privit frontal mi-a adus aminte de LG G7. Avem notch si o „barbie” destul de mare, care ascunde un LED de notificari foarte timid. Notch-ul ascunde camera de selfie-uri, senzorul pentru deblocare faciala, portul infrarosu si difuzorul pentru convorbiri, care impreuna cu difuzorul principal, aflat in partea de jos a telefonului produce sunet stereo. Langa difuzorul central avem portul de incarcare USB Type-C. In parte de sus, alaturi de portul infrarosu avem si jack-ul de 3.5mm. In partea stanga a telefonului slot-ul pentru cartela si card Micro SD, iar pe partea dreapta butonul de deblocare alaturi de butoanele pentru volum. Pe spate avem sistemul de camere principal, format din doi senzori asezati vertical si senzorul de amprenta. Imi place cum in jurul senzorului de amprenta este ca o „bordura” – ajuta la localizarea senzorului mai usor. Pocophone este un sub-brand Xiaomi, la fel ca BlackShark, iar Xiaomi are grija ca acest lucru sa se observe prin logo-ul „Pocophone by Xiaomi” prezent in partea de jos pe spate.

Constructie.Din punct de vedere al constructiei, aceasta este de tip sandwich, cu rama si spatele telefonului facute din plastic, iar frontal din sticla. Este destul de gros si cantareste 185 de grame. Personal, nu m-am simtit deranjat de acest aspect, dar e destul de butucanos. Nu beneficiaza de protectie impotriva apei sau a prafului, dar constructia este una solida iar plasticul folosit este de foarte buna calitate. Nu raman urme de amprente pe el si nu este nici alunecos.

Ce gasim in cutie

Pocophone vine insotit de incarcatorul quick-charge pentru perete alaturi de cablul USB Type C, cheita pentru sertarul SIM si o husa de silicon pentru protectie. Cutia este in culorile galben si negru, iar dupa cum va spuneam mai sus, se pune acentul pe brandul Pocophone. Probabil de asta au fost alese si cele doua culori.

Software si performante

Software. Out-of-the-box, telefonul a venit cu Android 8.1, dar odata conectat la internet a trecut prin doua sesiuni de update-uri ce au totalizat vreo jumatate de ora. Astfel, acum are la baza Android 9.0, peste care a fost instalata interfata MIUI Global versiunea 10.2.2.0, iar launcher-ul se numeste POCO Launcher – o noua dovada ca Xiaomi vrea divizia Poco sa fie de sine statatoare. Interfata seamana foarte mult cu una pe care o gasesti pe orice alt telefon Xiaomi, diferenta pe care am sesizat-o inca de la inceput este ca Poco Launcher are appdrawer! Mi-ar fi placut ca interfata sa nu fie asa incarcata de bloatware. Sunt posibile o serie de personalizari: se pot descarca iconite, teme, schimba fundalul culorii de la meniu, se poate folosi chiar launcher-ul MIUI daca se doreste. Rezolutia ecranului nu se poate modifica, dar permite navigarea atat prin gesturi cat si prin metoda clasica. Optiunea de deblocare faciala este disponibila la ora actuala doar in India. Ea poate fi activata si in alta tara cu o mica smecherie (din Settings->Additional settings->Region trebuie mutat pe India). V-as recomanda sa asteptati varianta pentru Europa, deoarece odata cu mutarea pe alta regiune telefonul incarca din cache alte aplicatii specifice regiunii si va veti trezi cu si mai multe aplicatii duplicat pe telefon. Ce am observat dupa update de la Android 8.1 la 9 este ca a disparut optiunea de a ascunde notch-ul. Led-ul pentru notificari nu poate fi personalizat, fiind disponibil doar pe alb.

Testasem si un Xiaomi Mi Max 3 la un moment dat, iar interfata aceluia era mult mai curata referindu-ma la bloatware. Cea de pe Poco este mai curata decat una de pe Huawei, dar cea de pe Samsung – mai ales One UI este mult mai aerisita decat aceasta.

Momentan Netflix, Amazon sau altele nu pot rula pe Pocophone deoarece ii lipseste certificatul Widevine L1. Acesta va sosi ulterior, este deja in varianta beta si probabil in o luna ar trebui sa fie disponibil la nivel global.

Performante.Pocophone este un telefon puternic, la fel de puternic precum un OnePlus 6 sau 6T. Foloseste Snapdragon 845 si 6GB Ram. Desi are o interfata incarcata, telefonul se misca rapid si nu mi-a agatat deloc. Mi se parea putin mai lent decat alte telefoane cu Snapdragon 845, dar in momentul in care am dat dezactivat animatiile, efectiv zboara. Mai jos aveti un video.

Scorurile benchmark din Geekbench le aveti aici, iar Antutu 3D mai jos:

Ecran si difuzor

Ecran. Pocophone vine echipat cu un ecran de tip IPS LCD, cu o diagonala de 6.18inch si rezolutia 1080×2246 pixeli. Este un ecran luminos, dar pus langa un LED este vizibil mai slab cand vine vorba de culori. Per total este un display echilibrat, un panel IPS LCD reusit. Nu suporta Always on Display.

Difuzor. Suprize, surprize! Poco beneficiaza de sunet stereo! Sunetul produs este puternic, dar sunt momente cand am simtit nevoia sa dau de doua ori de butonul de volum in jos pentru ca sunetele produse la volum maxim pot fi usor deformate in unele cazuri. Inainte de Poco am testat un Pixel 3 de care am fost absolut impresionat si se poate sa fi ramas cu standarde foarte inalte dupa respectivul. Nu vreau sa compar un telefon de 800 de euro cu unul de 300 de euro pentru ca nu isi are sensul.

Camera foto si video

Foto. Pentru selfie-uri, Poco foloseste un senzor de 20MP, cu suport HDR, filmare [email protected] Desi are 20MP, selfie-urile nu sunt mai detaliate decat cele de pe un S8 de exemplu.

Camera principala este alcatuita din doi senzori: senzorul principal de 12MP, un Sony IMX363, folosit si de Pixel 3 si un senzor secundar de 5MP pentru adancime. Poate filma [email protected] si [email protected] Surprinzator lipseste modul de filmare [email protected] si nici nu a fost anuntat ca il va primi, precum au anuntat ca [email protected] va fi disponibil in viitorul apropiat printr-un update.

Pe timp de lumina pozele sunt exact cum te-ai astepta, detaliate. Putine telefoane in acest segment de pret reusesc sa nu produca poze placute in lumina optima. Gcam, aplicatia nativa folosita de Pixel 3 pentru a produce acele poze extraordinare, alaturi de modul Night Sight au fost portate pe Xiaomi. Am facut poze atat cu aplicatia nativa cat si cu Gcam. In majoritatea cazurilor pozele cu Gcam au culori mai apropiate de realitate, aplicatia nativa tinde sa satureze putin prea tare.

Selfies

poze pe timp de noapte: poza originala vs poza cu aplicatia default modul Night vs. poza cu aplicatia Gcam

portret cu aplicatia nativa

portret cu Gcam

aplicatia nativa vs gCam

video

Baterie

Poco vine incaltat cu o baterie de 4000mAh si suporta tehnologia Quick-Charge 3.0 si fara incarcare wireless. Acesta este al doilea telefon dupa Mi Max 3 care m-a lasat sa stau relaxat cand vine vorba de autonomia bateriei. Folosit agresiv sau moderat, bateria a tinut minim o zi, maxim o zi jumatate. In ciuda interfetei, optimizarea este buna, iar peste noapte in stand-by cu internetul oprit nu s-a consumat mai mult de 3% din baterie. Imi pare rau ca Poco nu a pastrat aplicatia standard pentru masurarea consumului bateriei, cea pe care o folosesc ei nu mi se pare deloc intuitiva. Screen-on-time obtinut este de peste 6 ore. Bateriei ii ia cam 2 ore sa se incarce de la 0 la 100%.

Pret, rating , pro/contra si concluzii

Pocophone F1 il puteti gasi in echiparea de baza la 1500Ron la evoMAG. Este la ora actuala cel mai bun telefon raport calitate/pret pe care il puteti gasi pe piata. Cei de la Xiaomi nu au mers pe principiul doar de a face cel mai ieftin telefon cu procesor de top fara sa fie echilibrat. S-au facut compromisuri la anumite aspecte, iar prin compromisuri nu ma refer la componente de proasta calitate, ci ca au folosit componente pentru clasa mainstream nu flagship. Astfel nu avem un display de top, nici rezistenta la apa sau praf, fara o constructie eleganta din aluminiu cu sticla si nici o camera foto care sa rupa gura targului. Avem un telefon care se misca bine, cu o autonomie buna a bateriei, update-uri mai frecvente decat pe majoritatea device-urilor si un pret foarte corect. Cel mai apropiat concurent pentru Pocophone este LG G7 ThinQ, pe care il puteti gasi la pretul de 1800Ron. Banii platiti in plus va aduc rezistenta la apa si praf, camera wide-angle, tehnologie Hi-Fi Quad Dac, wireless charging si cam atat.

Pro Contra pretul interfata cu destul de mult bloatware hardware de flagship LED notificari rahitic autonomia bateriei foarte buna lipsa mod filmare [email protected] slot card SD, jack 3.5mm, port infrarosu fara NFC sunet stereo puternic