Este din nou fain sa ai OnePlus

Eu sunt unul dintre fanii declarati a celor de la OnePlus. Am inceput cu OnePlus One si OnePlus 2 dupa care am facut o pauza pentru ca am fost dezamagit profund. Insa acum sunt din nou bucuros de faptul ca detin un OnePlus. Sa va spun de ce.

Povestea mea cu OnePlus a inceput 2015 cand mi-am luat primul lor telefon. Ulterior am luat OnePlus 2 care a fost ok o vreme, dar care ulterior m-a dezamagit destul de tare cu software-ul: acesta nu era stabil, nu era actualizat si nici perspective de interes din partea OnePlus nu pareau sa exista. A fost o perioada de 1-2 ani cand OnePlus a inceput ceea ce este acum: o companie care scoate un telefon nou (sau putin modificat) o data la 6 luni.

Problema e ca la inceput (odata cu OnePlus 3) au neglijat terminalele vechi. Asa ca odata cu OnePlus 3 au uitat complet de 1 si de 2 si odata cu OnePlus 3T au uitat de 1, 2 si 3.

Intre timp se pare ca situatia s-a schimbat putin si acum avem Android 10 chiar si pe OnePlus 6 (lansat acum 1.5 ani) si 6T si promisiunea ca anul viitor va veni chiar si pe OnePlus 5 (lansat acum 2.5 ani) si 5T. Ceea ce nu e rau deloc: suport timp de 2 ani cu noi versiuni de OS. In plus, OnePlus 7 Pro a primit Android 10 (beta ce-i drept) in acelasi timp cu Pixel iar OnePlus 7T (si Pro) se livreaza cu Android 10 din cutie – ceva ce rar se vede.

Ca atare mi se pare ca e din nou fain sa ai OnePlus: fac telefoane bune, rapide, solide si, acum, actualizate cu noile versiuni de Android. Unde mai pui ca si garantia e pe bune si service-ul lor e chiar profesionist.