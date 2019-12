Galaxy Note 10 primeste build stabil de Android 10

Dupa Galaxy S10, Note 10 primeste tratamentul Android 10 si One UI 2.0.

Update-ul este disponibil momentan doar in Germania si doar pentru cei care au facut parte din programul One UI 2.0 Beta. Desi initial era asteptat in ianuarie atat pentru S10 cat si pentru Note 10, update-ul a fost gata mai repede se pare si probabil ca pana la Craciun sa ajunga la multi utilizatori cu procesor Exynos.

Dupa cum v-am povestit cu ceva timp in urma, eu am achizitionat un S10+ cu Snapdragon si update-ul inca nu a ajuns. Cel mai probabil il voi avea la anul. Sincer, la noi aici in Ardeal nu-i graba :).