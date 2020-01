Review Acer TravelMate P614-51-G2

Direct de la CES 2020 a ajuns la noi in redactie noul laptop ultra usor si portabil Acer TravelMate.In luna august v-am prezentat generatia anterioara de TravelMate, un laptop foarte bun si gandit strict pentru portabilitate si economie. Puteti sa cititi review-ul AICI.

Noua generatie vine doar ca un facelift si aduce schimbari minore. Noul TravelMate a ramas la fel de bun si a primit mici modificari.

Seria TravelMate este adresata in continuare persoanelor care calatoresc foarte des si au nevoie de un laptop usor, subtire, cu autonomie buna si foarte rezistent.

Nu se adreseaza oamenilor pasionati de gaming sau editare foto video ci oamenilor simpli care vor un laptop bun si usor de transportat.

Noul TravelMate aduce seria noua de procesoare Intel generatia a 1o-a, 12GB de RAM si un ecran Full HD de 14 inch.

Ecranul Full HD este produs de AUO, memoria RAM de Hynix si memoria SSD de 512GB este de la Samsung.

Bateria oferita este cu 3 celule si 45W, dispune de senzor de amprenta si este construit in continuare din materiale usoare.

Procesorul in cauza este un simplu i5-1021oU tactat la 1.6GHz si poate ajunge pana la maxim 2.11GHz. Nu este foarte rapid dar trebuie sa fie rece.

Performantele nu sunt deosebite, nu pot edita video la nivel profesional si nici sa te joci ca un profesionist.

TravelMate te ajuta la scris, te ajuta sa lucrezi in Office eficient, sa rulezi filme si sa te distrezi cu joculete simple care nu necesita multa putere de procesare.

Am vazut cel putin 3 microfoane la acest laptop ceea ce il face ideal pentru convorbiri pe Skype. De asemenea, sistemul audio este bun. Are inalte si medii placute dar cu putin bass.

Autonomia oferita este de 5-6 ore reale de lucru si poate duce si o zi intreaga daca nu il abuzezi.

Ceea ce aduce nou este slotul SIM pentru date care te ajuta sa ai internet acolo unde nu exista Wi-Fi. Poti introduce un SIM si de date si sa il utilizezi practic ca pe un telefon. Asta mi se pare tare!

In concluzie este un laptop ideal pentru oamenii care calatoresc des si au nevoie sa munceasca rapid cu documente sau in online. Pretul? In curand…