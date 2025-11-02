Black Friday la Salt Bank

Salt Bank lansează un Black Friday alternativ începând cu 3 noiembrie 2025, prin care îi învață pe români să scape de anxietatea cumpărăturilor impulsive.

Banca digitală românească promovează conceptul de „shopping zen”, unde clienții pot transforma orice zi într-un Black Friday personal prin accesul la creditul de nevoi personale, fără comisioane și fără presiunea ofertelor limitate.​

În loc de reduceri clasice, Salt oferă 5% cashback pentru prima lună clienților noi, cu maximum 200 lei, ideal pentru cumpărăturile de sezon. Campania include și premii majore precum mașini și smartphone-uri, sub sloganul „Toți aleargă, tu doar dai tap”. Strategia anti-FOMO a băncii subliniază că nu trebuie să aștepți o dată anumită pentru achiziții importante, având acces permanent la credite 100% online, dobândă de 3% pentru contul curent și zero comisioane pentru carduri și plăți internaționale.​

Salt Bank business oferă și 1% cashback pentru plățile de marketing digital, supermarket și benzinării până la sfârșitul anului 2025, transformând Black Friday-ul într-o strategie de economisire pe termen lung.