Opinie nepopulară: pietonul are prioritate dar nu e nemuritor.

Ideea mi-a venit după accidentul de pe Șoseaua Berceni din București, unde o femeie a murit și copilul ei a fost rănit după ce au fost loviți pe trecerea de pietoni de un BMW. Femeia a traversat în fugă, fără să se asigure, împingând un cărucior. Tragic, dar și o lecție dureroasă despre cum o clipă de neatenție poate fi fatală.
Pietonii sunt cei mai vulnerabili participanți la trafic. Indiferent de cine are dreptate sau prioritate, un impact cu o mașină se termină mereu prost pentru ei. Șoferul, în cel mai rău caz, își îndoaie capota. Pietonul moare. Asta e realitatea. Iar legea, oricât de clară ar fi, nu poate învinge fizica.
Eu, când eram copil și părinții mă lăsau să merg singur la școală, prin clasa întâi sau a doua, am fost învățat cum să traversez corect strada. Să nu fug, să mă asigur prima dată în stânga, apoi în dreapta, și din nou în stânga. Să fiu atent, să mă uit în ochii șoferului ca să văd dacă m-a observat și dacă a început să încetinească. Abia atunci să trec. Așa fac și acum, indiferent câtă prioritate aș avea pe trecere. Pentru că oricând se poate întâmpla ceva: poate șoferul nu m-a văzut, poate e distras, sau poate mașina pur și simplu a rămas fără frâne.
Traversarea pe trecere nu e un act de curaj, ci unul de precauție. Dacă mașina nu a încetinit, dacă șoferul nu te-a văzut, dacă drumul e ud sau alunecos, ai toate șansele să devii o știre de la ora 17:00. Mulți pietoni intră pe trecere fără să se asigure, vorbind la telefon, cu căști în urechi sau în fugă, ca și cum trecerea i-ar face invincibili. Nu o face. E o bandă vopsită pe asfalt, nu o protecție magică.
De aceea cred că e nevoie de amenzi mai mari și de educație reală. Pietonii care traversează în fugă, cu telefonul în mână sau cu căștile în urechi trebuie sancționați serios. Nu simbolic, nu „50 de lei amendă”. Trebuie să doară în portofel, pentru că doar atunci va conta. Așa cum șoferii sunt amendați pentru orice neatenție, la fel ar trebui să fie și pietonii.
Nu spun că șoferii sunt perfecți. Mulți merg prea tare, unii sub influența substanțelor, alții pur și simplu nu sunt atenți. Dar vina nu se spală cu altă vină. În momentul în care un pieton moare, toți pierd: familia, șoferul, societatea. Și da, uneori tragediile puteau fi evitate doar cu o secundă de atenție în plus.
Viața e mai importantă decât dreptatea. Și dacă nu te asiguri, riști să pierzi totul. Poți avea prioritate cât vrei, dar nu există prioritate în fața fizicii. În fața mașinii, pietonul nu are nicio șansă. Și tocmai de aceea, responsabilitatea trebuie să fie dublă.
Așa cum am mai spus și o repet: dacă pietonul nu se asigură, pietonul moare. E crud, dar adevărat.
O să spuneți că este de datoria șoferului să încetinească în apropierea trecerilor de pietoni. Corect. Însă chiar și dacă reduci viteza la 30 km/h, pietonul tot poate să sară brusc în fața mașinii și să fie lovit. Poate nu moare, poate nu se rănește grav, dar accidentul tot s-a produs. De ce să fie tras șoferul la răspundere dacă un pieton se crede nemuritor pe trecere?
Atenție! Nu discut despre cazurile în care șoferii nu opresc la trecerile de pietoni când ar putea să o facă, cei care ignoră cu bună știință oamenii de pe zebră. Și ei merită amendați drastic, ca pe viitor să fie mai atenți și să le pese mai mult de pietoni — orașul e pentru toată lumea. Ce vreau să subliniez sunt pietonii care nu se asigură și se aruncă în fața mașinilor, care traversează ilegal sau inconștient, crezând că „au dreptate”. Da, poate au, dar dreptatea nu salvează vieți. Iar cei care procedează așa trebuie și ei amendați, la fel de drastic.
Participa la discutie!
mihai a zis
O alta cauza a acestui accident înafara de viteza șoferului sunt mașinile alea parcate,practic nu nu mai vezi posibilul pieton din cauza lor
Radu a zis
Corect! Cu atat mai mult, ca pieton trebuie sa fii atent!
Iar faptul ca acele masini nu sunt ridicate si proprietatii amendati usturator, este iarasi un factor.
Sunt multe lucruri putrede in Romania. Si e de inteles. Avem numai 35 de ani de libertate si responsabilitate. Inca nu am invatat partea cu responsabilitatea, si majoritatea are impresia ca libertatea inseamna ca faci ce ai tu chef, iar celalalt e pe cont propriu.
Pieton a zis
E clar din video, soferul zmeul soselelor permisul suspendat pe viata si la parnaie. La trecerea de pietoni reduci viteza pana la limita eliminarii oricarui pericol. Daca nu ai vizibilitate spre margini reduci corespunzator. E lectie elementara la scoala de soferi, daca o banda e plina de masini stationate pietonii pot intra inopinat pe banda ta. Acolo trebuia sa mearga cu piciorul pe frana cu 5 la ora. Femeia si copilul deja au platit greseala lor, e randul soferului sa suporte consecintele.
Radu a zis
Nu e niciodata alb sau negru. E un cumul de factori. Viteza, vizibilitate, neasigurarea din partea pietonilor.
Tragedia era usor evitabila!
Sigur, legal pietonii aveau prioritate. Tot legal vizibilitatea in dreptul trecerulor de pietoni trebuie asigurata de autoritati!
Daca e sa ma gandesc practic, vinovati ar fi: soferul, toti cei care au parcat masinile blocand vizibilitatea, autoritatile care nu au indepartat masinile ca sa asigure vizibilitatea.
Deci, permis anulat soferului si la parnaie. La fel cu cei de la politie care erau de serviciu cand s-a intamplat tragedia. La fel si cu primarul si consilierii locali. Si, desigur la fel pentru proprietarii care au parcat acolo?
Practic, nu s-a luat absolut nicio masura (din partea nimanui) ca sa se previna asa ceva, nu?
Cum ar fi sa stii ca tu parchezi aiurea, si te poti trezi la parnaie intr-un caz din asta? Eu nu cred ca as parca asa (bine eu unul nu parchez oricum asa). Era o vreme cand se ridicau masini intr-o veselie prin Bucuresti. Erai parcat aiurea, pleca masina pe platforma. Au inceput sa strige toti ca drepturile si proprietatea lor, ca abuzuri, ca nu mai stiu eu ce. De responsabiliatea de sofer/proprietar de masina nu zicea nimeni nimic pe atunci.
Raoul Centea a zis
Cind treci strada stai si te asiguri , cind masina sa oprit te uiti si treci . Indiferent cine este vinovat pietonul suporta lovitura . Ideal ar fi unde se poate construi pasage subterane sau pe deasupra soselei de trecere pentru pietoni , amenzi , inchisoare nu aduc pietonul la viata . La fel construirea de drumuri din metal deasupra orasului pentru trotinete electrice , biciclete , carosabilul este plin de fel si fel de , vehicule ‘ e greu pentru soferi sa fie atenti [ nu sint dotati cu senzori ] .