Opinie nepopulară: pietonul are prioritate dar nu e nemuritor.

Ideea mi-a venit după accidentul de pe Șoseaua Berceni din București, unde o femeie a murit și copilul ei a fost rănit după ce au fost loviți pe trecerea de pietoni de un BMW. Femeia a traversat în fugă, fără să se asigure, împingând un cărucior. Tragic, dar și o lecție dureroasă despre cum o clipă de neatenție poate fi fatală.

Pietonii sunt cei mai vulnerabili participanți la trafic. Indiferent de cine are dreptate sau prioritate, un impact cu o mașină se termină mereu prost pentru ei. Șoferul, în cel mai rău caz, își îndoaie capota. Pietonul moare. Asta e realitatea. Iar legea, oricât de clară ar fi, nu poate învinge fizica.

Eu, când eram copil și părinții mă lăsau să merg singur la școală, prin clasa întâi sau a doua, am fost învățat cum să traversez corect strada. Să nu fug, să mă asigur prima dată în stânga, apoi în dreapta, și din nou în stânga. Să fiu atent, să mă uit în ochii șoferului ca să văd dacă m-a observat și dacă a început să încetinească. Abia atunci să trec. Așa fac și acum, indiferent câtă prioritate aș avea pe trecere. Pentru că oricând se poate întâmpla ceva: poate șoferul nu m-a văzut, poate e distras, sau poate mașina pur și simplu a rămas fără frâne.

Traversarea pe trecere nu e un act de curaj, ci unul de precauție. Dacă mașina nu a încetinit, dacă șoferul nu te-a văzut, dacă drumul e ud sau alunecos, ai toate șansele să devii o știre de la ora 17:00. Mulți pietoni intră pe trecere fără să se asigure, vorbind la telefon, cu căști în urechi sau în fugă, ca și cum trecerea i-ar face invincibili. Nu o face. E o bandă vopsită pe asfalt, nu o protecție magică.

De aceea cred că e nevoie de amenzi mai mari și de educație reală. Pietonii care traversează în fugă, cu telefonul în mână sau cu căștile în urechi trebuie sancționați serios. Nu simbolic, nu „50 de lei amendă”. Trebuie să doară în portofel, pentru că doar atunci va conta. Așa cum șoferii sunt amendați pentru orice neatenție, la fel ar trebui să fie și pietonii.

Nu spun că șoferii sunt perfecți. Mulți merg prea tare, unii sub influența substanțelor, alții pur și simplu nu sunt atenți. Dar vina nu se spală cu altă vină. În momentul în care un pieton moare, toți pierd: familia, șoferul, societatea. Și da, uneori tragediile puteau fi evitate doar cu o secundă de atenție în plus.

Viața e mai importantă decât dreptatea. Și dacă nu te asiguri, riști să pierzi totul. Poți avea prioritate cât vrei, dar nu există prioritate în fața fizicii. În fața mașinii, pietonul nu are nicio șansă. Și tocmai de aceea, responsabilitatea trebuie să fie dublă.

Așa cum am mai spus și o repet: dacă pietonul nu se asigură, pietonul moare. E crud, dar adevărat.

O să spuneți că este de datoria șoferului să încetinească în apropierea trecerilor de pietoni. Corect. Însă chiar și dacă reduci viteza la 30 km/h, pietonul tot poate să sară brusc în fața mașinii și să fie lovit. Poate nu moare, poate nu se rănește grav, dar accidentul tot s-a produs. De ce să fie tras șoferul la răspundere dacă un pieton se crede nemuritor pe trecere?

Atenție! Nu discut despre cazurile în care șoferii nu opresc la trecerile de pietoni când ar putea să o facă, cei care ignoră cu bună știință oamenii de pe zebră. Și ei merită amendați drastic, ca pe viitor să fie mai atenți și să le pese mai mult de pietoni — orașul e pentru toată lumea. Ce vreau să subliniez sunt pietonii care nu se asigură și se aruncă în fața mașinilor, care traversează ilegal sau inconștient, crezând că „au dreptate”. Da, poate au, dar dreptatea nu salvează vieți. Iar cei care procedează așa trebuie și ei amendați, la fel de drastic.