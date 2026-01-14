Ray-Ban și Meta accelerează producția ochelarilor inteligenți

Meta și EssilorLuxottica plăniuiesc să dub­leze capacitatea pentru ochelarii Ray‑Ban cu AI – obiectivul vehiculat este 20 de milioane de unități pe an până la finalul anului, cu scenariu extins peste 30 de milioane dacă cererea se menține.

Decizia nu e finală, dar discuțiile vin pe fondul cererii ridicate. Meta a pus pe pauză extinderea internațională a modelului cu display pentru a prioritiza livrările din SUA, după ce listele de așteptare au împins disponibilitatea spre 2026.

Pe partea de producție, EssilorLuxottica este aproape de capacitatea actuală-țintă de 10 milioane de perechi până la final de 2026, iar parteneriatul dintre cele două companii (început în 2019) este văzut ca platformă pentru scalare rapidă. În paralel, unitatea Reality Labs trece prin restructurări și tăieri de posturi, ceea ce întărește impresia că ochelarii „lightweight” primesc prioritate în fața altor proiecte XR.

Contextul pieței sprijină acest pas: livrările de smart glasses au crescut puternic în 2025, cu Meta lider detașat, iar analiștii IDC/Counterpoint văd în AI‑glasses motorul următorului val de adopție. Pe funcționalități, Meta a extins în 2025 Meta AI pe ochelari în mai multe țări din UE (comenzi vocale, traducere live), deși capabilitățile cu recunoaștere vizuală rămân lansate etapizat. Eu zic că, dacă planul de 20 de milioane se confirmă, trecem de la lansări „de nișă” la scară de masă și vom vedea mai multe stocuri, prețuri mai stabile și ecosisteme de aplicații care cresc mai repede. Cheia rămâne însă disponibilitatea în afara SUA și constanța calității pe volume mari. Pentru cei interesați de acest tip de gadget, avem și un review la un produs mult mai simplist, dar similar oarecum: DT W1.

