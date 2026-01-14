Șicanele China – Taiwan ajung la un nou nivel: mandat de arestare pentru Pete Lau

Lumea asta e plină de conflicte și de știri din această sferă, dar pe asta nu o prevăzusem vreodată. 🙂

Procurorii din districtul Shilin, Taipei, au emis mandat de arestare pe numele lui Pete Lau, CEO și cofondator OnePlus, și au inculpat doi cetățeni taiwanezi, acuzând recrutarea ilegală a peste 70 de ingineri în Taiwan pentru activități de R&D software, testare și verificare – faptă încadrată la încălcarea Actului privind Relațiile dintre Taiwan și China continentală.

Anchetatorii susțin că o structură paravan înregistrată în Hong Kong ar fi fost folosită pentru a deschide, în 2015, o sucursală neautorizată în Taiwan, care lucra exclusiv pentru telefoanele OnePlus/OPPO.

OnePlus a transmis că operațiunile continuă normal, în timp ce Lau nu a comentat public până acum; autoritățile au intensificat cazuri similare pentru a opri „poaching‑ul” de talente tehnice către companii chineze. Cazul arată cât de repede se mută disputa tehnologică din zona tranzacțiilor în zona resurselor umane: procedurile legale, aprobările și transparența structurilor folosite pentru recrutare devin la fel de critice ca IP‑ul sau licențele, mai ales când proiectele implică echipe distribuite și mărci afiliate.

Sursa