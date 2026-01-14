Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Tot ce trebuie să știți despre: eliberarea spațiului din GMail
Rezultate sondaj: Cum vă plătiți impozitele? (2026)
Ce mașini au cumpărat românii în 2025? Top branduri auto, motorizări și statistici interesante
Sondajul de marți: V-ați întors la birou sau continuați să faceți home-office? (2026)
Piata auto in 2025 – care au fost cele mai vandute modele, cei mai importanti producatori si ce motorizari au fost favorite
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (XWHDD7) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Șicanele China – Taiwan ajung la un nou nivel: mandat de arestare pentru Pete Lau

| 3 Diverse

Lumea asta e plină de conflicte și de știri din această sferă, dar pe asta nu o prevăzusem vreodată. 🙂

Procurorii din districtul Shilin, Taipei, au emis mandat de arestare pe numele lui Pete Lau, CEO și cofondator OnePlus, și au inculpat doi cetățeni taiwanezi, acuzând recrutarea ilegală a peste 70 de ingineri în Taiwan pentru activități de R&D software, testare și verificare – faptă încadrată la încălcarea Actului privind Relațiile dintre Taiwan și China continentală.

Anchetatorii susțin că o structură paravan înregistrată în Hong Kong ar fi fost folosită pentru a deschide, în 2015, o sucursală neautorizată în Taiwan, care lucra exclusiv pentru telefoanele OnePlus/OPPO.

OnePlus a transmis că operațiunile continuă normal, în timp ce Lau nu a comentat public până acum; autoritățile au intensificat cazuri similare pentru a opri „poaching‑ul” de talente tehnice către companii chineze.

Cazul arată cât de repede se mută disputa tehnologică din zona tranzacțiilor în zona resurselor umane: procedurile legale, aprobările și transparența structurilor folosite pentru recrutare devin la fel de critice ca IP‑ul sau licențele, mai ales când proiectele implică echipe distribuite și mărci afiliate.

Sursa

Participa la discutie!

    • Ninu a zis

      Republica China vs Republica populara China. Amândouă susțin ca guvernul lor e legitim peste întreaga China.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.