55 de ani de AMD si un trimestru fiscal nesurprinzator

Advanced Micro Devices sau pe scurt AMD sau tabara rosie cum i se mai spune, a fost fondata pe 1 mai 1969. Aceasta a devenit un jucator important pe piata procesoarelor si un concurent pentru Intel in anii 2000, cand a lansat procesoarele Athlon.

Din 2006 si-a diversificat portofoliul si a intrat in duel cu Nvidia, dupa achizitia ATI, producatorul de cipuri grafice.

La ora actuala AMD ofera procesoare foarte performante atat pentru desktop-uri, cat si pentru laptopuri si solutii grafice sub gama Radeon care pasesc in urma Nvidia. Incepand cu Xbox One si Playstation 4, atat Microsoft cat si Sony au ales pentru consolele lor de gaming componente produse de AMD.

De asemenea, cel mai puternic calculator din lume – Frontier – foloseste procesoare AMD EPYC.

La ora actuala AMD este una dintre cele mai importante companii din domeniul tehnologiei, iar in cea de-a 55-a aniversare au prezentat si cifrele pentru Q1 2024: la „mustata”de estimarile analistilor si predictibile.

A inregistrat cresteri in segmentul de client si de data centere, dar pierderi in domeniul gamingului prin lipsa unor placi video care sa concureze mai agresiv cu oferta Nvidia.

Cu explozia AI de la inceputul acestui an si cu un trend puternic in aceasta directie, AMD nu-si face griji pentru viitor.

[sursa1][sursa2]