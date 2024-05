Studiu Statcounter: Windows 11 pierde teren

Un studiu efectuat pe o perioada de 12 luni strict pe desktop-uri arata declinul celui mai nou sistem de operare lansat de Microsoft.

Windows 11 a fost lansat in octombrie 2021 si a castigat teren destul de timid: in februarie 2024 era utilizat in 28% din sistemele desktop luate in calcul si a fost cel mai ridicat procent. De atunci insa se afla in declin si este la inceput de mai la 25%, in timp ce Windows 10 are o pozitie dominanta si ruleaza pe 70% din calculatoare.

Windows 11 a calcat stramb de foarte multe ori: in primul rand noua interfata care ingreuneaza si ascunde anumite comenzi aflate la indemana, limitarea sistemului de operare la hardware de o anumita vechime, actualizari foarte problematice si mai nou, testarea reclamelor in meniul start. Nu e de mirare ca lumea fuge de el.

