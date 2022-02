61% din veniturile Activision Blizzard din 2021 au fost din microtranzacții

În ciuda vânzărilor slabe generate de ultimul titlu din seria Call of Duty, Activision Blizzard a avut un an foarte bun. În 2021 încasările publisher-ului au fost de aproximativ 8.8 miliarde de dolari, în creștere cu aproximativ 10% față de 2020. Este cel mai bun an pentru Activision Blizzard de până acum, însă surpriza cea mai mare este ponderea microtranzacțiilor. 61% din veniturile publisher-ului au provenit din microtranzacții, adică DLC-uri, loot boxes, subscripții pentru World of Warcraft și skin-uri. Cu alte cuvinte, Activision Blizzard a câștigat mai mult din microtranzacții decât din vânzarea de jocuri, iar pe acest segment creșterea de la un la altul este de aproximativ 5%. Mai mult, în 2021 profitul operațional al companiei a crescut cu 19%, iar câștigul pe acțiune (EPS) a înregistrat o creștere de 22%.

Cu așa rezultate financiare nu e de mirare că Microsoft a preluat compania pentru suma de 68,7 miliarde de dolari.

Sursa: Activision Blizzard