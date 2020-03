Abbott Laboratories a creat un nou test Covid-19 ultra rapid

Dupa ce compania Robert Bosch s-a laudat cu noul test Covid-19 cu rezultate in mai putin de 2.5ore, compania americana de cercetare, dezvoltare si productie de echipamente medicale Abbott Laboratories ar putea fi un adevarat „game changer” pentru aceasta pandemie si vine cu vesti foarte bune.

Astfel, testul Covid-19 pus la dispozitie de Abbott Laboratories are nevoie doar de 5 minute pentru a descoperi daca o persoana este pozitiva si nu este necesar un laborator de prelucrare a datelor. Totul se face prin tehnologia proprietara ID Now, care este portabila si practic testul se poate efectua in orice locatie unde este disponibil dispozitivul. Doctorii trebuie doar sa recolteze proba fie din nasul pacientului, fie din gat, iar proba sa fie asezata in aparat. De mentionat este faptul ca testul are nevoie de 5 minute in cazul in care pacientul este depistat pozitiv, un timp de asteptare de pana la 13 minute pentru unul negativ.

With rapid testing on ID NOW, healthcare providers can perform molecular point-of-care testing outside the traditional four walls of a hospital in outbreak hotspots,

A declarat directorul de functionare al Abbott, Robert B. Ford.

This is GAME CHANGER. Abbott to market, starting next week, a fast point-of-care #coronavirus test, delivering positive results in 5min and negative results in 13min. Will deliver 50K tests/day to start. Kudos to Abbott and FDA’s Jeff Shuren and team at CDRH who are in the fight. — Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) March 28, 2020

Testul a fost aprobat in regim de urgenta pentru SUA de catre Food and Drug Administration, iar de astazi Abbott va incepe distribuirea a 50.000 de teste pe zi.

Statele Unite are la ora actuala cel mai mare numar de infectati Covid-19, iar aceste teste rapide ar putea micsora drastic atat numarul infectatilor cat si perioada de carantina sau starea de urgenta.

[sursa]