Acer a lansat noi modele Vero

Este acea parte din an cand Acer isi extinde familia. Pentru inceput, seria Vero are noi produse. Sunt doua laptop-uri de 14 si 15 inch, un desktop, monitoare, mouse si tastatura si proiector.

Produsele din seria Vero sunt fabricate dintr-un procent de plastic PCR (Post-Consumer Recycled), OBP (Ocean-bound Plastic) și ambalaje reciclabile. PC-urile sunt ușor de dezasamblat, ceea ce simplifică procesul de reparații sau upgrade-uri și le prelungește durata de viață.

Laptop-urile sunt cu Intel Gen 12, 14 sau 15 inch Full HD, Thunderbolt, USB 3.2, baterii generoase, placa video Iris, RAM si SSD usor de schimbat.

Desktop-ul All In One pentru companii sau utilizatorii care lucreaza mult de acasa. Este un ecran IPS de 24 inch cu rame subtiri, GeForce MX550, 64GB RAM DDR4, Wi-Fi 6E, USB-uri Type C din toate standardele, 2TB de stocare pe SSD si camera de 5MP.

Monitoarele sunt d e27 inch si 23.8 inch cu USB Type C si comutator KVM pentru utilizarea si comutarea cu usurinta intre mai multe calculatoare, in timp ce se utilizeaza acelasi monitor, tastatura si mouse.

Proiectorul PD2325W este un LED cu rezolutie 1280 x 800, 2200 lumeni, spectru REC 709, corectie automata pentru distorsiuni verticale si difuzor de 5W.

Despre mouse si tastatura, nimic wow de mentionat. Sunt modele office silentioase, confortabile si durabile.

Laptopul Acer Aspire Vero (AV14-51) va fi disponibil în EMEA din luna august 2022, la prețuri începând cu 899 EUR.

Laptopul Acer Aspire Vero (AV15-52) va fi disponibil în EMEA din luna august 2022, la prețuri începând cu 999 EUR.

Acer Veriton Vero (VVZ4694G) AIO va fi disponibil în EMEA din luna iulie 2022, la prețuri începând cu 919 EUR.

Monitorul Acer Vero CB273 va fi disponibil în EMEA din trimestrul al treilea la prețuri începând de la 399 EUR.

Monitorul Acer Vero B247Y G va fi disponibil în EMEA din trimestrul al treilea, la prețuri începând cu 269 EUR.

Proiectorul Acer Vero PD2325W va fi disponibil în EMEA din trimestrul al treilea, la prețuri începând cu 549 EUR.

Setul de tastatură și mouse Acer Vero va fi disponibil în EMEA din noiembrie 2022, la prețuri începând cu 69,99 EUR.

Mouse-ul Acer Vero va fi disponibil în EMEA din luna noiembrie 2022, la prețuri începând cu 24,99 euro.