BenQ X3000i Review: un proiector de gaming adevarat

Dupa ce am testat o gama mai larga de proiectoare unele portabile si pentru entertainment, altele cu tenta business si cateva inclinate spre gaming, incepusem incet sa imi pierd speranta ca aceasta ultima categorie ma va satisface sau impresiona in viitorul apropiat. Primul care s-a apropiat de o experienta lina si placuta in lumea gaming-ului a fost BenQ TH685, dar dupa cum va spuneam si la momentul respectiv in articol, un casual gaming i se potrivea si nimic mai mult. BenQ insa, lider in Europa pe piata de proiectoare, a continuat sa lupte pentru a crea un proiector de gaming potent si astfel astazi pot sa va povestesc cu drag despre BenQ X3000i.

Prezentare generala si specificatii

Constructia este de tip paralelipipedica si este realizat in plastic. Cantareste 6.4kg si categoric nu este un proiector portabil ci unul destinat experientei cinematice alaturi de jocurile preferate intr-o camera dedicata acestui sport virtual. Vine echipat cu dual HDMI 2.0b (HDCP 2.2) cu suport eArc, un port USB tip A, un port RS232, alaturi de jack-ul de 3.5mm.

Tipul sistemului de proiectie este de tip DLP, cu o rezolutie maxima 4K 3840×2160, cu suport pentru HDR. Aspectul este 16:9, luminozitatea de 3000ANSI lumeni. Acum partea cu adevarat imbucuratoare este timpul de raspuns si latenta, unde se diferentiaza de restul gloatei de proiectoare. Utilizat in rezolutia maxima 4K, rata de reimprospatare este de 60Hz, iar latenta 16ms. Rezolutia 1080p insa reduce latenta la doar 4ms, iar rata de reimprospatare la care poate functiona in acest regim este 240Hz. Specificatiile sunt comparative cu cele ale unui monitor de gaming performant. Acopera 100% din spectrul de culori DCI-P3 si foloseste tehnologia proprietara Cinematic Color pentru a reda culori placute ochiului. Experienta audio are parte de tratament TreVolo pentru difuzorul de 5W, iar consumul este de 330W.

La pachet vine cu telecomanda standard de calitate de la BenQ si un dongle AndroidTV, asa ca permite utilizarea si pentru a urmari serialele, filmele sau podcasturile preferate atunci cand luati o pauza de la gaming.

Experienta in utilizare

Fiind un proiector dedicat gaming-ului, fara asteptari foarte mari si asteptandu-ma la un input lag vizibil care sa-mi ruineze experianta in titluri precum Doom Eternal, am pornit direct acest titlul. Am comutat intre monitor si proiector la fiecare 15 minute timp de o ora. Rezultatul a fost ca nu am sesizat absolut nici o diferenta intre cele doua raportate la timpul de raspundere pe toata perioada in care m-am jucat, iar monitorul pe care m-am jucat a fost tot un BenQ EX2780Q. Am trecut mai departe la Guardians of the Galaxy, care desi nu era un titlu la fel de rapid, paleta de culori vii si frumoase folosita m-a ajutat sa imi dau seama cat de placute sunt culorile acestui proiector. Mi se par comparabile cu unele ale unui panel de tip IPS. Zonele negre ramaneau negre, iar deschiderea spre zonele unde lumina patrunde foarte lina. Imaginea isi pastreaza integritatea si in timpul actiunii frenetice din timpul conflictelor din Doom, dar in Guardians of the Galaxy care iti permite respiro m-am bucurat de niste culori absolut formidabile.

Forza Horizon 5 si Warhammer: Dawn of War II au fost urmatoarele titluri pe care abia am asteptat sa le incerc pe acesta pentru varietate. Experienta a fost fara de cusur si nu am absolut nimic sa-i reprosez pe partea de imagine/timp de raspuns. Este la momentul actual posibil cel mai potent proiector de gaming disponibil pe piata si primul proiector 4LED 4K HDR.

In ciuda tuturor acestor aspecte pozitive, exista insa un dar undeva la mijloc. Desi timpul de raspuns este excelent si il face perfect compatibil pentru jocurile competitive, diagonala mare de pana la 100inch la care poate ajunge proiectia dezavantajeaza datorita faptului ca nu poti urmari fiecare colt al ecranului. In titlurile single-player insa sau cele de tip racing aceasta problema nu exista.

Concluzii

X3000i este un proiector care ar multumi absolut orice gamer, dar cei care chiar vor pune mana pe unul si se vor putea bucura de o experienta de zile mari pe el este mult mai mic decat cei care si-l doresc. Pretul recomandat al acestuia este de 2000$. Acesta cere o camera de gaming, alaturi de un sistem PC puternic sau de o consola Playstation 5/Xbox Series S|X, plus o canapea confortabila si un mini-bar cu un frigider plin de bere rece. Este un dispozitiv exclusivist care isi merita banii pe termen lung pentru cineva care doreste un gaming de calitate si bineinteles isi permite sa se rasfete cu asemenea proiector.