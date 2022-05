Acer Swift 3 este acum cu ecran OLED

Acer a lansat primul laptop cu ecran OLED. Este un Swift 3 cu Intel Core H gen12, 16GB RAM DDR5, certificare Intel Evo, 14 inch ecran OLED 16:10 cu rezolutie 2.8K si certificare VESA Display HDR True Black 500. Cantareste 1.4kg, are 17.9mm, Wi-Fi 6E. camera FHD si baterie generoasa.

Este un mode usor de transporat, subtire si usor, performant pentru situatii in cazul utilizatorul lucreaza mult la birou. In acealsi timp s-au lansat si Spin 5, un model de 1.3Kg si 16.9mm grosime, ecran de 14 inch 2560 x 1600 pixeli care se poate da peste cap si astfel se transforma in tableta sau poate lua diverse forme pentru utilizari in mai multe scenarii.

Are i7 gen12, 16GB RAM LPDDR5, 1TB stocare SSD si stylus de la Wacom. Evident o conectica bogata si sistem de racire avansat.

Spin 3 este o idee mai slab dotat, cu acelasi stylus, acelasi ecran de 14 inch dar Full HD acum si cu procesoare i3 si i5 tot Gen12. Are incarcare rapida, Wi-Fi , USB C din toate felurile cu Thunderbolt, camera HD si microfoane cu Ai.

Laptopul Acer Swift 3 OLED (SF314-71) va fi disponibil în EMEA din luna iulie 2022, la prețuri începând de la 999 EUR.

Laptopul convertibil Acer Spin 5 (SP514-51N) va fi disponibil în EMEA din luna iulie 2022, la prețuri începând de la 1.399 EUR.

Laptopul convertibil Acer Spin 3 (SP314-55/N) va fi disponibil în EMEA din luna iunie 2022, la prețuri începând cu 999 EUR.