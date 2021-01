Acer a lansat noi monitoare de gaming la CES 2021

Acer a lansat noi monitoare de gaming in cadrul CES 2021. Acestea sunt modele destinate gamerilor si vin cu o rata de refresh ridicata si rezolutii mari, dar si cu tehnologii Nvidia.

Predator XB323QK NV este un model de 31.5 inch cu rezolutie 4K, G-Sync, rata de refresh de 144Hz si panou cu spectru de culoare DCI-P3 de 90%. Inlcude si dispozitivul Acer Agile Splendor IPS si certificare VESA HDR 400.

Acer Nitro XV282K KV – este un monitor 4K cu suport pentru cele mai noi console de gaming. Vine cu un contrast 100:000:1, spectru de culoare 90% DCI-P3, AMD FreeSync, 144Hz, timp de raspuns 1ms, HDMI 2.1, iar pe console va putea rula cu 120Hz cu VRR. Monitorul a obtinut certificarea TÜV Rheinland Eyesafe si dispune de tehnologie Ager Splendor IPS de la Acer.

Noile monitoare Acer din seria Nitro XV2 dispun de Acer HDR 400 si ecran IPS cu cristale lichide pentru o calitate sporita a imaginii, in timp ce Acer VisionCare 3.0 incorporeaza mai multe inovatii tehnologice care ajuta la reducerea oboselii ochilor des intalnita dupa utilizare intensa. Aceste tehnologii includ LightSense, ColorSense, ProxiSense si BluelightShield Pro.

Predator XB273U NX este un monitor de 27 inch, rezolutie 2560 x 1440 pixeli, 275Hz rata de refresh si timp de raspuns de 0.5 ms GtG. Este compatibil HDR, acopera 95% din spectrul DCI-P3 si are ecran IPS.

Instrumentul revolutionar de masurare a latentei sistemului lansat recent, NVIDIA Reflex Latency Analyzer, detecteaza click-urile provenite de la mouse si apoi masoara timpul necesar pentru ca pixelii rezultati (de exemplu flash-ul unei impuscaturi) sa se schimbe pe ecran, iar

NVIDIA G- SYNC® ofera jocuri fara intreruperi, pe langa un contrast si o paleta de culori extinsa.

Monitorul Predator XB273U NX va fi disponibil in EMEA din luna mai, la preturi incepand de la 1.179 euro.

Monitorul Predator XB323QK NV va fi disponibil in EMEA din luna mai, la preturi incepand de la 1.199 euro.

Monitorul Nitro XV282K KV va fi disponibil in EMEA din luna mai, la preturi incepand de la 949 euro.