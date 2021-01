LG a prezentat la CES 2021 telefonul rollable

LG si-a facut aparitia la CES 2021 cu noutati interesante. LG se gandeste la viitor, unul mai bun si mai simplu cu solutii avansate. Cu tema Life is ON – Make Yourself at Home, LG isi expune viziunea intr-un eveniment complet digital.

LG doar a prezentat telefonul rollable fara sa ofere detalii despre el. Dar exista, l-am vazut si abia asteptam sa-l vedem lansat oficial sa ne bucuram de el. Mi se pare cea mai buna implementare de pana acum.

LG a prezentat-o si pe Reah Keem, compozitoare si DJ virtual care a devenit si mai umana prin deep learning technology. Reah si-a folosit timpul in lumina reflectoarelor pentru a prezenta noul robot LG CLOi care utilizeaza lumina ultravioleta C (UV-C) pentru a curata zonele cu trafic intens, cum sunt camerele de hotel si restaurantele.

Tot intr-un mediu digital am putut vedea si telefonul LG Wing, acel smartphone cu doua ecrane. Telefonul poate fi testat virtual pentru ca vizitatorii sa se familiarizeze cu specificatiile sale, cum ar fi camera cu Motion Gimbal si Dual Recording.

Zona Home Cinema include LG MAGNIT, ecranul Micro LED de 163 inch de la LG, care ofera un negru mai profund si o precizie imbunatatita a contrastului si a culorilor cu tehnologia LG Black Coating. Vizitatorii pot fi imersati complet si se pot bucura de beneficiile Micro LED-urilor, urmarind un continut plin de viata in XR.