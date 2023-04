Acer a lansat Predator Orion X si doua noi monitore de gaming curbate

Orion X este un desktop de gaming foarte puternic, realizat cu componente de buna calitate si gata asamblat de Acer pentru a oferi o experienta de gaming impecabila. Acesta este echipat cu procesor i9-13900KS, placa video NVIDIA GeForce RTX 4090 racita cu lichid, carcasa este una custom care cantareste 9kg si permite o racire corespunzatoare si cu zone speciale pentru ascuns cabluri, iar stocarea este asigurata de doua SSD-uri M.2 de pana la 1TB fiecare. Memoria RAM este de 32GB DDR5 5600MHz.

Monitoarele sunt Nitro XZ452CU V si Predator X34 V. Primul are un ecran de 44.5 inch, aspect 32:9, rezolutie 5120 x 1440 pixeli si 165Hz. Are si USB C pentru transfer de date si incarcare, RJ45, USB B, AMD FreeSync si HDR400.

Al doilea model este un OLED cu rezolutie 3440 x 1440 pixeli, HDR 400 TrueBlack, aspect 21:9, 34 inch diagonala si 175Hz. Are FreeSync Premium, VRR.

Desktop-ul costa de la 2499 euro, monitorul Nitro costa de la 1099 euro si cel OLED de la 1299 euro.