Apple se supune legilor Uniunii Europene – vom putea instala aplicatii din afara AppStore

Apple se supune legilor din Uniunea Europeana, iar in iOS 17 care va fi lansat in toamna, vom putea instala aplicatii din afara magazinului. Dar acest lucru va fi posibil doar in tarile din UE.

In cei 16 ani de cand exista iPhone-ul pe piata, aplicatiile pentru el sunt oferite strict in AppStore, unde sunt verificate si oferite catre utilizatori dupa respecta niste criterii. Asa a ajuns iOS un sistem de operare sigur.

Totusi, UE a votat Legea Pietelor Digitale, iar Apple trebuie sa respecte acest lucru. Adica trebuie sa ofere utilizatorilor posibilitatea de a instala aplicatii si din afara magazinului AppStore, chiar daca acestea poate nu sunt la fel de sigure sau de bine facute.

Tot prin AppStore, Apple a reusit sa faca foarte multi bani. De aceea nu vor sa piarda profit, deci vor pune niste taxe dezvoltatorilor de aplicatii din afara ecosistemului, daca acestia vor sa ofere fix aceleasi aplicatii.

Astfel, in Uniunea Europeana, vom avea acces pe iOS la aplicatii precum Fortnite (joc) sau Xbox Game Streaming si multe altele.

Informatiile au fost oferite de Mark Gurman de la Bloomberg in cadrul unui Podcast.