Acer Nitro V 15 – un laptop de gaming discret

Un nou model a intrat in gama Nitro. Noul V 15 este un laptop de gaming discret, oferind un design clasic, robust, dar performante foarte bune pentru cei care vor sa se distreze in timpul liber si nu vor sa cheltuie o gramada de bani pentru asta.

Gama Nitro este cea mai accesibila cand vine vorba de gaming. Acer ofer in aceasta gama tot ce ai nevoie pentru light gaming. Aici sunt expuse elementele de baza pentru gaming si o sa gasesti strictul necesar pentru a te distra in voie. Acer a pastrat cele mai de top specificatii si cele mai atragatoare forme pentru seriile superioare, cum ar fi Helios sau Predator. Insa pentru cine doreste doar strictul necesar, un raport pret-calitate corect si un laptop robust, Nitro este alegerea potrivita.

Acer Aspire Nitro V 15 – un laptop performant și versatil

Acer Aspire Nitro V 15 este dotat cu un procesor AMD Ryzen 5 7535HS, un ecran de 15,6 inch IPS cu margini subțiri și o rată de refresh de 144Hz, un SSD de 512GB PCIe NVMe, 16GB RAM DDR5 și dispune de o placă grafică NVIDIA GeForce RTX 3050 cu 6GB memorie dedicată.

Design-ul sau este unul cat se poate de curat. Este un negru mat foarte elegant, simplu, fara luminite si fara un design care sa-ti sara in ochi. Pare un laptop office la prima vedere si poate fi usor integrat intr-un birou fara sa iasa in evidenta. De aceea am spus ca este un laptop de gaming discret.

Putere de procesare – AMD Ryzen 5 7535HS

Acer Aspire Nitro V 15 este echipat cu un procesor AMD Ryzen 5 7535HS, un cip din generația recentă care oferă performanțe excelente pentru multitasking și aplicații de productivitate. Acest procesor este perfect pentru utilizatorii care au nevoie de viteză și eficiență în activitățile lor zilnice, fie că este vorba de editare de documente, gestionare de emailuri sau navigare pe internet sau gaming. Este un HS, deci are o frecventa ridicata inca din fabrica de 3.3GHz si poate ajunge pana la 4.55GHz.

Ecran IPS de 15,6 inch cu margini subțiri și rată de refresh de 144Hz

Ecranul de 15,6 inch IPS cu rezoluție FHD (1920×1080) și o rată de refresh de 144Hz oferă imagini clare și detaliate, ideale pentru divertisment, dar mai ales pentru gaming. Tehnologia IPS asigură unghiuri de vizualizare largi și culori precise, iar marginea subțire a ecranului maximizează spațiul de lucru și conferă laptopului un aspect modern și elegant. Nu este cel mai luminos ecran, însă pentru o utilizare la interior este mai mult decât suficient. În plus, la 15,6 inch este destul de compact și poate fi mai ușor de transportat.

RAM și SSD

Acer a ales o optiune corecta pentru RAM. Standardul DDR5 isi fac loc timid pe piata si Acer a ales cea mai noua tehnologie. Cei 16GB disponibili sunt formati din 8+8GB RAM in format dual channel, ceea ce inseamna ca exista doua sloturi pe placa de baza ce pot fi oricand umplute cu alte stickuri de memorie. Poate vrei 16+16GB, de ce nu?

Stocarea este asigurata de un SSD de 512GB care poate fi oricand inlocuit cu unul mai mare. 512GB sunt suficienti pentru Windows + 3-4 jocuri mai generoase.

Placă grafică NVIDIA GeForce RTX 3050

Pentru utilizatorii care au nevoie de performanțe grafice superioare, Acer Aspire Nitro V 15 vine echipat cu placa grafică NVIDIA GeForce RTX 3050 cu 6GB memorie dedicată. Aceasta asigură performanțe excelente în gaming, permițând rularea jocurilor moderne și a aplicațiilor de editare video la setări ridicate. Trebuie sa tineti cont ca Nvidia pune mult accent pe Ray Tracing si DLSS, deci aceasta placa isi va arata adevarata putere atunci cand activati aceste tehnologii in jocurile compatibile.

DLSS poate tripla numarul de cadre pe secunda in timp ce aveti Ray Tracing activat. Asta este un mare avantaj atunci cand rulati jocuri solicitante si numarul de cadre pe secunda nu este stabil sau nu este la nivelul asteptarilor.

Jocuri precum Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Spider-Man sau Control dispun de DLSS si Ray Tracing si o sa observati acolo performantele foarte bune ale unei placi video entry level.

Conectivitate

Laptopul este dotat cu multiple opțiuni de conectivitate, inclusiv porturi USB-C, USB-A, HDMI 2.1 și jack audio, oferind flexibilitate în conectarea perifericelor și a accesoriilor. Are inclusiv port LAN, deci te poti mufa direct la internet prin cablu daca iti doresti asta. Fiind un Nitro, porturile sunt toate asezate pe lateral, inclusiv cel de alimentare este pe partea stanga. Nimic nu se afla pe partea din spate in afara de fanta pentru aerisire.

Performante

Nitro V 15 se comporta foarte in gaming. Am rulat cateva titluri pentru a ne face o idee despre cum se comporta in jocurile moderne cu o placa video entry level. Rezultatele au fost multumitoare si consider ca raportul pret-calitate este unul corect si nu putem cere mai mult de la acest model.

De mentionat ca in testele sintetice se comporta bine.

Nu are cel mai rapid SSD, insa este decent pentru a rula jocuri si pentru a incarca rapid Windows-ul. Repet, se poate oricand schimba cu unul de o capacitate mai mare si mai rapid.

Temperaturile de operare au fost in limitele impuse de producator, ceea ce ma bucura. Chiar si in full load nu am intampinat probleme cu supraincalzirea.

Cyberpunk 2077 – 102FPS

CS2 – 144FPS constant

LoL- 144FPS constant

Spider-Man – 87FPS

Forza Horizon 5 – 90FPS

Concluzie si pret

Il gasiti la PC Garage cu o reducere foarte buna de 650 RON. Costa acum 3758 lei si spun eu ca merita toti banii. Este un laptop bine echipat, cu o racire buna, un procesor modern si o placa video nu neparat cea mai performanta dar care reuseste prin DLSS sa obtina FPS-uri decente in jocurile moderne.

Link AICI.