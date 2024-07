Dacia Sandero este din nou hit in Europa – a fost pe primul loc la vanzari

Avem si rezultatele pentru prima jumatate  a anului, deci putem sa aflam cine si cat a vandut. Dacia Sandero este din nou hit, modelul nostru autohton fiind pe primul loc la vanzari.

Daca ne raportam la cele mai vandute modele, Sandero ocupa primul loc, insa la nivel de brand, Dacia este pe locul 8. Sandeor se bucura de o crestere impresionanta de +16%, cu un total de 143.596 de unitati vandute.

Interesant este ca Golful are o crestere foarte mare, de 43%, fiind pe locul doi cu 126.993 de unitati vandute. Urmeaza Clio, T-Roc si 208. Duster se afla pe locul 12 cu o crestere de 3% si un total 89.435 unitati vandute.

Audi, Peugeot, Ford, Kia, Opel, Fiat, Mini si Tesla sunt pe minus, cel mai rau fiind Mini si Ford. Vedeti poza atasata mai sus. Volvo, Nissan, MG, Suzuki, Cupra, Toyota se bucura de cele mai mari cresteri.

Tesla, ca brand, este o idee pe minus fata de 2023, iar masinile fabricate in China cresc in vanzari. Geely are o crestere de 52%, insa trebuie mentionat ca Volvo le aduce cele mai mari vanzari, EX30 fiind un succes in Europa.

Si BYD o duce bine la capitolul BEV (masini electrice), avand 17.000 de unitati vandute si a depasit Nissan, Smart, Toyota, Dacia, Ford, Mazda, Porsche, Citroen.

Studiati aici clasamentele.