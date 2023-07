Acer Nitro 16 – laptop de gaming cu RTX 4050

In urma cu o saptamana a ajuns in redactie un laptop nou de la Acer. Sub numele de cord AN16-51, este un model de 16 inch din seria Nitro care foloseste o placa video entry level, dar un procesor si un ecran de top.

In mod normal astfel de combinatii nu sunt tocmai excelente deoarece gamerii prefera placi video puternice, ele fiind importante atunci cand te joci. In schimb, pentru cei care vor un procesor puternic pentru alte activitati in afara de gaming, dar in acelasi timp vor din cand in cand sa se joace, cred ca este o combinatie foarte buna.

Acer a pus pe acest laptop materiale de calitate, premium. Ecranul este unul reusit, procesorul este puternic si are si un SSD generos cu viteze incredibile. Clar nu este un laptop slab, insa cei care il vor cumpara trebuie sa stie exact cu ce au de-a face.

Specificatii

Ecran: 16 inch IPS 2560 x 1600 pixeli, 165Hz, 3ms

Procesor: Intel Core i7-13700H

Placa video: Nvidia GeForce RTX 4050 6GB

32GB RAM DDR5

1TB + 1TB SSD PCIe NVMe RAID

Baterie 90Wh

Design

Excelent realizat, doar cu materiale preamium si cu imbinari bune. Laptop-ul este solid si simti oriunde pui mana pe el ca nu este o jucarie. Acer stie sa faca laptop-uri cu o constructie excelenta chiar si in zonele entry, acolo unde alti producatori fac economie la plastic. Pentru asta ii apreciez.

De asemenea, porturile sunt asezate corect, intr-o oarecare masura. Pe latarela stanga sunt amplasate: portul LAN, USB, slot microSD si jack audio. Pe laterala dreapta sunt doua porturi USB. In schimb mai sunt porturi pe spate, ASA CUM AR TREBUI SA FIE: alimentare, HDMI,  2x USB cu Thunderbolt si cu DP integrat. Poti sa incarci laptop-ul si pe USB sau poti sa dai imagine prin USB C catre un monitor.

Capacul are catega linii care formeaza litera N, dragute as putea spune. Nu pare un capac banal. In schimb are o tastatura foarte buna, moale si silentioasa. Nu necesita o forta mare de apasare si este in format complet. Are NumPad si un trackpad generos. Tastele WASD sunt un pic intarite si mai pronuntate, iar deasupra tastaturii sunt difuzoarele.

Ma declar foarte multumit de design, in special de materiale si de amplasarea porturilor. Pot spune ca este un laptop solid si bine realizat.

Ecran, difuzoare

Ecranul de 16 inch este unul mai rar intalnit, avand formatul 16:10 si rezolutie 2560 x 1600 pixeli. Eu adorm acest format pentru ca este excelent in toate domeniile. Filmele se vad bine, jocurile se vad bine si parca imaginea este mai naturala in acest format. Are 165Hz si 3ms timp de raspuns, deci clar excelent in gaming. Este un IPS bun fara protectie mat─â sau alte elemente extra aplicate. Simplu si bun.

Difuzoarele sunt puternice si reproduc excelent suntele din jocuri. Volumul este ridicat si inclusiv melodiile se aud decent. Pana la urma este un laptop asa ca nu as miza prea mult pe aceste difuzoare, insa sunt peste medie ca si calitate.

Autonomie

Nu vreau sa va dau sperante false, insa bateria de 90Wh este decenta pentru cateva ore de utilizare in regim de urgenta. Nu este sa te joci ci mai degraba sa-ti faci task-urile de la birou, caci tine 3 ore.

Temperaturi si teste sintetice

Avand o racire metal lichid, caci aparent asa se foloseste mai nou pe laptop-urile de gaming, temperaturile ar trebui sa fie OK. Si chiar sunt. Cu procesorul stresa o ora temperaturile nu au ajuns prea sus si laptop-ul nu a intrat in protectie. Mai rar se intampla sa vedem asa ceva, in special laptop-urile cu procesoare Intel.

Temperaturile au ajuns la un maxim 69-70 de grade in full load, ceea ce mi se pare incredibil. Si SSD-ul m-a uimit cu vitezele lui. Procesorul este unul bun, fiind alegerea corecta pentru un astfel de laptop.

Performantele in gaming pentru RTX 4050 nu sunt nici ele rele, dar trebuie sa cunoasteti limitarile. Memoria de doar 6GB nu prea mai este suficienta pentru majoritatea jocurilor, asadar nu multe jocuri vor rula pe detalii maxime, in nici un caz pe rezolutia mentionata mai sus. Nu stiu ce are Nvidia in plan sa faca dar nu se duc intr-o directie buna.

Asadar, rezultatele din jocuri sunt urmatoarele:

Far Cry 6 – 60FPS

Cyberpunk – 49FPS

RDR2 – 45FPS

Forza Horizon 5 – 54FPS

Daca scad rezolutia la Full HD atunci lucrurile stau mai bine, sa zicem un +20FPS la fiecare joc. Asadar, placa asta nu este tocmai buna pentru rezolutia asta decat daca activati DLSS in jocurile compatibile.

In Valorant, Fortnite, Apex, LoL sau CS, placa video este irelevanta. Sunt jocuri slabe care nu necesita o placa video puternica si acolo o sa aveti 200-300FPS.

Concluzie

Acer Nitro 16 este un laptop excelent pentru gaming, cu o constructie buna, harwdare excelent si un ecran superb. Tastatura il ajuta sa fie prietenos cu utilizatorul, iar performantele din gaming sunt decente. As alege oricand o placa video mai buna chit ca ar costa mai mult. Nvidia trebuie sa faca ceva in privinta asta…