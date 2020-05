Am testat Minecraft cu RTX si DLSS 2.0

Tehnologia RTX incepe sa fie aplicata din ce in ce mai des in diverse jocuri, insa nu credeam ca Minecraft va fi pe lista. Pentru ca, Minecraft are si o versiune cu RTX pe care am avut ocazia sa o testez si arata foarte bine.

Despre joc nu o sa va vorbesc prea mult. Este acelasi Minecraft pe care il stiti deja. Chiar daca nu l-ati jucat niciodata pun pariu ca stiti despre ce este vorba. Insa ideea din acest articol nu este jocul in sine ci tehnologia RTX implementata in acesta.

Minecraft este un joc care poate rula si pe un cartof, grafica este mediocra din toate punctele de vedere si nici macar nu isi doreste sa fie altceva. Actiune jocului este cea mai importanta. Totusi, RTX-ul aduce un suflu nou si transforma experienta intr-un mod placut.

Ray Tracing-ul aplicat in Minecraft este plusul de grafica de care jocul avea nevoie pentru a arata mai bine. Pentru a putea rula Minecraft in versiunea aceasta ai nevoie de DLSS, adica o placa video puternica capabila de RTX. Am testat jocul pe un RTX 2060, insa….ajungem si acolo.

Vreau sa va povestesc despre diferentele notabila pe care jocul le are in aceasta versiune. O sa atasez cateva capturi de ecran ca sa vedeti si voi exact ce am vazut si eu, insa una este cand doar vezi o imagine si alta este cand te joci.

Ray Tracing-ul aduce umbre si reflexii la cel mai bun nivel. Lumina este naturala in joc, iar razele soarelui sunt redate corect si natural astfel incat ochiul tau sa vada ceva ce este normal sa vada. De fapt pe asta mizeaza RTX-ul, pe realitate si naturalete.

Luminile din joc par sa fie „de acolo”, ochiul tau va vedea ceva ce este obisnuit sa vada in fiecare zi in realitate insa care in joc nu ar fi fost posibil fara aceasta tehnologie. Umbrele si felul in care se reflecta anumite lumini din joc sunt pur si simplu superbe.

Este greu de crezut ca aceste efecte atat de mult ignorate in trecut pot schimba perceptia asupra unui joc atat de mult. Cred ca Nvidia tocmai din acest motiv a ales sa introduca Ray Tracing in Minecratf deoarece aici se poate vedea cel mai bine cat de mult conteaza.

Intr-un joc obisnuit cu o grafica buna poate nu realizezi cat buna este tehnologia de la Nvidia, insa intr-un joc cu o grafica slaba peste care aplici Ray Tracing este cu totul altceva. Efectele sunt mult mai clare, mai bine definite si iti atrag atentia.

Problema reala a acestei tehnologii este consumul mare de resurse. Asa cum va spuneam am rulat jocul pe un RTX 2060, cea mai ieftina placa capabila de acesta tehnologie. Minecraft poate rula si pe un cartof, nu este un joc foarte solicitant, insa in versiunea cu RTX lucrurile se schimba.

In rezolutie Full HD, cu un procesor de top i7 si o placa video RTX 2060, jocul a rulat cu 60fps. Este jucabil, insa in mod normal acest joc ar rula cu peste 100FPS. Asta este dovada ca momentan este greu sa te bucuri de aceste efecte la un pret rezonabil si la un numar mare de FPS-uri. Mai dureaza putin si sigur o sa avem Ray Tracing si pe placi video accesibile si sigur tehnologia va fi mai bine optimizata.

Laptop-ul pe care am rulat jocul este Acer Helios 300, un super laptop de gaming pe care l-am si testat. A facut fata cu brio cerintelor si mai mult de atat o sa fie unitatea noastra de test pentru mai multe jocuri.

Minecraft cu Ray Tracing este o experienta vizuala placuta. Daca poti sa-l incerci te sfatuiesc sa o faci, o sa ramai surprins. Ca sa poti face rost de joc urmeaza pasii de mai jos: