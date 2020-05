Am jucat Control cu DLSS 2.0 On si Off

Provocarea a fost sa testez DLSS 2.0 si sa vad ce diferente sunt intr-un joc precum Control. Spre surprinderea mea, DLSS 2.0 schimba foarte mult experienta in gaming si va povestesc imediat despre ce este vorba.

Pe scurt, Control este un joc foarte bine facut in care o sa gasiti atat tehnologia Ray Tracing cat si DLSS 2.0. Ca sa il puteti rula aveti nevoie de o placa video RTX, minim un 2060, si un procesor potent. Pentru test am folosit laptop-ul de Helios 300 de la Acer, review AICI.

DLSS sau Deep Learning Supersampling este o tehnologie foarte complexa. Multi experti considera aceasta tehnologie ca fiind mai importanta decat Ray Tracing-ul. Pe scurt, acest DLSS ofera o imagine de ansamblu mai buna cu o putere de procesare mai mica. Practic ofera o imagine mai buna la un nivel de procesare mai slab, insa la nevoie poate folosi resursele ramase pentru a afisa niveluri si mai ridicate de detalii sau mai multe cadre pe secunda la alegerea utilizatorului.

Atunci cand DLSS 2.0 este activat rezolutia jocului scade, dar numarul de FPS-uri creste, obiectele sunt mai bine definite si imaginea devina mai clara. Da, in ciuda rezolutiei mai mici, jocul se vede mai bine. Nici nu iti dai seama ca jocul a trecut din Full HD in 720p.

DLSS incearca sa ofere un nivel de detaliu superior fara a creste rezolutia jocului. Pe baza unor algoritmi AI, DLSS creste detaliile jocului care ruleaza la rezolutie 720p incat sa para ca ar rula la rezolutie Full HD folosind tehnici de anti-aliasing si TAA (temporaly anti-aliasing).

Mai exact, folosind AI, sunt luate bucati de imagine din fiecare frame si analizate, apoi sunt reproduse fara a se randa fiecare pixel in parte (AI-ul anticipeaza cum ar trebui sa arate anumite bucati din imagine si le „completeaza” automat). Astfel, e folosita mai putina putere de calcul de catre GPU pentru randarea fiecarei imagini, ceea ce duce la mai multe cadre pe secunda. E un tool recomandat in special celor care joaca competitive si au nevoie de acele FPS-uri in plus.

DLSS leverages a deep neural network to extract multidimensional features of the rendered scene and intelligently combine details from multiple frames to construct a high-quality final image. DLSS uses fewer input samples than traditional techniques such as temporal anti-aliasing (TAA) while avoiding the algorithmic difficulties such techniques face with transparency and other complex scene elements.”