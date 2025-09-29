Atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover arată vulnerabilitatea infrastructurii IT

Jaguar Land Rover va primi o garanție guvernamentală pentru un împrumut de 1,5 miliarde lire, după ce un atac cibernetic a blocat producția timp de săptămâni.
Măsura vine pentru a susține furnizorii afectați, mulți dintre ei fiind în pragul falimentului din cauza întreruperii activității.
Incidentul, revendicat de grupul Scattered Lapsus$ Hunters, a expus o problemă majoră: lipsa de protecție adecvată a infrastructurii IT în companii cu rol strategic. JLR, care produce aproximativ 1.000 de vehicule pe zi în Marea Britanie, nu a mai construit niciun automobil din 31 august. Furnizorii, în special firmele mici, au fost nevoiți să oprească livrările, iar unele au declarat că mai au fonduri doar pentru câteva zile.
Guvernul britanic a intervenit cu sprijin financiar pentru a preveni colapsul lanțului de aprovizionare, dar reacția a fost considerată lentă de mai mulți oficiali și parlamentari. Este pentru prima dată când o companie primește ajutor guvernamental ca urmare a unui atac cibernetic, ceea ce subliniază gravitatea situației.
În lipsa unor măsuri de securitate cibernetică robuste, companiile devin vulnerabile nu doar la pierderi financiare, ci și la blocaje operaționale care afectează mii de locuri de muncă. În cazul JLR, peste 130.000 de persoane sunt implicate direct sau indirect în activitatea companiei. O infrastructură IT neprotejată poate transforma un incident digital într-o criză economică reală.
Sebi a zis
In opinia mea ar trebui sa fie impus prin lege ca firmele de o anumită mărime sa aibă capital salvat separat pentru două luni de funcționare, sau ceva de genul acesta. Vorbim de mașini scumpe produse de aceasta firmă, nu vorbim de mașini de 2 lei, la fel se aplică și furnizorilor. Nu mi se pare normal ca după două săptămâni și jumătate de probleme sa își declare falimentul
Piuir a zis
Sau sisteme redundante… sau macar backup. Parca sunt batuti in cap. Te pot pune la pamant total, dar intr-o luna si daca refaci tot de la 0, doar rezolvi situatia. Aia daca ai backup, cum ziceam.
David M. a zis
Asta se intampla cand nu ai toata infrastructura pe Linux sau/si BSD. Au lasat-o pe cel mai ieftin/popular sistem de operare, care e un magnet pentru virusi si alte podoabe si uite ce a iesit. Macar daca altii ar invata din experienta lor, dar nu cred ca sunt asa destepti. Sau daca vroiau ceva si mai ieftin, puteau pune pe Android, ca-i tot un fel de Linux.
Răzvan Balica a zis
Dacă ești suficient de important și pe Linux poți fi atacat. Niciun sistem de operare nu e impenetrabil.
Singura soluție e să ai backup-uri cu air gap (complet izolate de rețea/internet).