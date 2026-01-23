Procesoarele AMD Ryzen 9800X3D continuă să se defecteze pe bandă rulantă. ASUS investighează

Inițial, defectele raportate pentru procesorul Ryzen 9800X3D de la AMD au fost asociate plăcilor de bază ASRock, care, în versiunile inițiale de BIOS, aveau un algoritm defectuos de gestionare a tensiunilor de alimentare. Cu timpul, însă, această problemă a ajuns să fie tot mai răspândită, iar acum sunt raportate defecțiuni nu doar pe plăcile de bază ASRock, ci și pe cele provenite de la alți producători.

Zilnic, pe Reddit, apar cel puțin câteva postări cu privire la această problemă, iar cel mai frecvent sunt menționate acum plăcile de bază ASUS. Producătorul taiwanez probabil că nu se face responsabil de această situație, însă, având în vedere că acesta livrează cele mai multe plăci de bază, e normal ca problemele să fie cel mai des întâlnite pe modelele ASUS. În cele mai multe dintre cazuri, defectarea procesorului are loc subit, fără instabilități premergătoare, iar sistemele nu mai bootează și raportează erori la nivelul procesorului. Problema nu este limitată la un anumit model de placă de bază sau chipset, fiind raportate situații similare și pe plăcile de bază ale celorlalți doi producători importanți, Gigabyte și MSI.

Din cauza numărului neobișnuit de mare de cereri de service, ASUS a anunțat că se consultă cu AMD și investighează situația, însă, între timp, recomandă utilizatorilor de procesoare X3D și plăci de bază AM5 să-și actualizeze BIOS-ul la ultima versiune. Consumatorii sunt însă îngrijorați de defectarea prematură a procesorului și de eventualele bătăi de cap cu garanția, așa că unii dintre ei încep să se orienteze spre alte modele de procesoare.

Via Tweaktown