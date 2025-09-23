ADATA lansează SSD-urile externe SD820 și SC735: performanță, portabilitate și rezistență militară

ADATA, unul dintre liderii globali în soluții de memorie și stocare, a anunțat lansarea a două noi SSD-uri externe concepute pentru utilizatorii care au nevoie de performanță ridicată și protecție sporită în deplasare: modelele SD820 și SC735.

Ambele dispozitive duc mai departe tradiția ADATA în materie de design compact și durabil, fiind echipate cu interfețe USB 3.2 Gen2x2 și USB 3.2 Gen2, pentru transferuri de mare viteză. În plus, acestea beneficiază de certificare de rezistență militară la șocuri și oferă protecție avansată a datelor, fiind soluții ideale pentru creatorii de conținut, fotografi, pasionații de gaming sau utilizatorii care lucrează mobil.

ADATA SD820 – viteză de până la 2000 MB/s și rezistență extremă

Noul SD820 cântărește doar 26,5 g, dar vine cu o carcasă robustă, certificată MIL-STD-810G 516.6, care rezistă la căderi de până la 1,22 m. În plus, are certificare IP68, ceea ce înseamnă protecție totală împotriva prafului și rezistență la imersie în apă de până la 1 metru, timp de 60 de minute.

Datorită interfeței USB 3.2 Gen2x2, SSD-ul atinge viteze de transfer de până la 2000 MB/s, de 20 de ori mai rapide decât ale unui HDD extern clasic. Este disponibil în variante de 1 TB, 2 TB și 4 TB, fiind destinat în special creatorilor care editează fișiere mari direct în teren sau fotografilor ce au nevoie de backup rapid și sigur.

ADATA SC735 – compact, ultra-ușor și versatil

Modelul SC735 este și mai compact, cântărind doar 13,6 g, cu dimensiuni comparabile cu o cutie de căști wireless. Are un conector retractabil USB-C, eliminând necesitatea cablurilor externe și oferind o soluție plug-and-play practică.

La fel ca SD820, și acest model este certificat MIL-STD-810G 516.6, rezistând la căderi de până la 1,22 m. Oferă viteze de citire/scriere de până la 1050/1000 MB/s, fiind compatibil cu iPhone 15 și modelele ulterioare, dar și cu iOS, Android, macOS, Windows și console de gaming. Se va găsi pe piață în variante de 1 TB și 2 TB, adresându-se celor care caută o soluție de backup portabilă și rezistentă.

Prin lansarea modelelor SD820 și SC735, ADATA răspunde cererii tot mai mari pentru soluții de stocare rapide, sigure și ușor de transportat, dedicate utilizatorilor activi și dinamici.