Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Sondajul de marți: Cum citiți cărți? (2025)
Tot ce trebuie să știți despre cum puteți obține un certificat de atestare a domiciliului, în format digital
Rezultate sondaj: La ce platforme de streaming video sunteți abonați?
Sondajul de marți: Ce platforme de streaming audio folosiți în România?
Opinie nepopulară: Impozitul auto diferențiat e o măsură justă – nu ai dreptul să poluezi gratuit
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (XRF7GM) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Sondajul de marți: Cum citiți cărți? (2025)

| 1 Articole Speciale

Pornind de la acest comentariu, am zis să vedem cum mai citim cărți. 🙂 Bine, pornesc de la premisa că încă se mai citesc cărți, nu doar rețete, subtitrări sau articole online.

Așa că, aș vrea să vedem ce mai citim ca să nu ne prostim/rablagim.

Personal prefer aproape exclusiv cărțile tipărite și optez pentru eBooks pe tabletă doar când nu le găsesc în alt format. Nu am folosit e-readere sau platforme pentru audiobooks, pentru că primele mi se par bani aruncați pe geam (pentru un gadget care nu poate fi folosit și la altceva) sau pentru că nu pot asculta cărți (am nevoie să pot răsfoi înainte sau înapoi o carte, dacă nu înțeleg ceva).

Voi?

Cum citiți cărți? (2025)
Results

Participa la discutie!

  1. Sebi a zis

    Folosesc toate 3, dar cel mai mult cartea tipărită. Îmi place cartea tipărită, asta e, domnule 🙂
    Audiobook este excelent când conduc, astfel timpul este câștigat iar ebook este bun în călătorie sau pentru a citi cărți care nu le pot găsi în variantă tipărită (librăriile românești nu-s la fiecare colț de stradă în străinătate)

    Răspunde

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.