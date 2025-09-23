Sondajul de marți: Cum citiți cărți? (2025)

Pornind de la acest comentariu, am zis să vedem cum mai citim cărți. 🙂 Bine, pornesc de la premisa că încă se mai citesc cărți, nu doar rețete, subtitrări sau articole online.

Așa că, aș vrea să vedem ce mai citim ca să nu ne prostim/rablagim.

Personal prefer aproape exclusiv cărțile tipărite și optez pentru eBooks pe tabletă doar când nu le găsesc în alt format. Nu am folosit e-readere sau platforme pentru audiobooks, pentru că primele mi se par bani aruncați pe geam (pentru un gadget care nu poate fi folosit și la altceva) sau pentru că nu pot asculta cărți (am nevoie să pot răsfoi înainte sau înapoi o carte, dacă nu înțeleg ceva).

Voi?