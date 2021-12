XPG si ADATA merg la CES 2022

CES-ul de anul acesta va fi foarte sarac. Doar cateva companii se vor duce acolo, multe alegand sa tina evenimente online. Totusi, ADATA sI XPG vor fi acolo si ne prezinta un teaser cu produsele ce vor fi prezentate.

In perioada 5-8 ianuarie are loc la Las Vegas celebrul CES. Sub tema „Dawn of a New Extreme”, compania va prezenta cele mai noi produse XPG si ADATA, inclusiv produse pentru gaming.

Vor exista SSD-uri PCIe 5.0 cu controller Silicon Motion SM2508 si InnoGrit IG5666, memorii RAM DDR5 RGB XPG LANCER și XPG CASTER cu viteze de pana la 6000MT/s si respectiv 7000MT/s.

Va fi lansata si o sursa de PC XPG Cybercore 80+ Platinum, dar si modelul Cybenetics, modele ce vor putea sustine unitati de 1000W sau chiar 1300W.

Va mai fi prezentat si un cooler AIO Levante si Levante Pro cu ecran, mousi de gaming cu fir sau wireless, mouse cu SSD integrat de pana la 1TB cu interfata USB C, permitand gamerului sa aiba la el un portofoliu intreg de jocuri.

Vom vedea si laptop-uri XPG, Xenia 15KC cu RTX 3070, procesor Intel i7 11800H, SSD de 1TB, 32GB RAM si carcasa din magneziu. Xenia 14 va fi si el tot acolo.