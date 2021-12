Microsoft insista cu un nou telefon Surface

Dupa ce au dat-o de gard de doua ori cu Surface Phone, Microsoft nu se lasa. Mai baga o fisa si prezinta o un nou viitor proiect.

Este un patent care ne arata un tri fold design, adica un telefon sau o tableta care se pliaza in 2 puncte. Nu sunt date spre presa specificatii tehnice, doar acest patent care este inregistrat oficial in America la USPTO sau United States Patent and Trademark Office.

Samsung si TCL lucreaza la ceva similar de cativa ani si probabil ca la MWC din Barcelona o sa vedem aceste proiecte prezentate oficial. Despre Microsoft nu stiu ce sa spun, mai dureaza probabil inca un an.