ADATA pregateste primele module de memorie DDR5

DDR5-ul isi face loc usor pe piata, iar in urmatorul an s-ar putea sa avem acces la primele modele accesibile. ADATA, producator de top in acest segment, pregateste primele modele

ADATA colaboreaza cu MSI si Gigabyte, doi producatori de top de placi de baza, pentru a se asigura ca noile platforme vor beneficia la maxim de noile module DDR5. Printre alte inițiative, ADATA, MSI si Gigabyte au efectuat teste si cercetari comune pentru a garanta un overclocking DDR5 optim pe cele mai noi platforme Intel si pentru a indeplini standardele exigente ale jucatorilor.

Memoriile DDR5 de la ADATA vor oferi viteze de pana la 8400 MT/s si vor avea capacitati de pana la 64 GB. Noile module vor veni cu funcționalitate ECC (Error-Correcting Code) pentru o precizie si o fiabilitate sporita, dar si cu capabilitati de gestionare a energiei pentru o eficienta energetica îmbunatățită, cu o reducere a consumului de energie cu pana la 1,1V.