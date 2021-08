Adio TouchID pe iPhone – FaceID este viitorul si va fi integrat in display

Se zvonea ca Apple va readuce senzorul de amprenta TouchID pe iPhone. Acesta urma sa fie integrat in display si sa functioneze paralel cu FaceID. Se pare ca realitatea este alta.

TouchID va ramane doar pe tablete sub forma unui buton lateral, iar pe iPhone poate fi regasit doar pe iPhone SE 2020 si modelele mai vechi precum iPhone 8.

Apple va miza pe FaceID in continuare si acesta urmeaza sa fie integrat complet in ecran pe viitoarele modele iPhone. Viitoarele modele accesibile iPhone, cum ar fi iPhone SE 2022, va avea FaceID cu notch, in timp ce modelele de top vor integra complet FaceID-ul in ecran.

Este normal sa se intample asa, altfel Apple ar fi integrat de mult senzorul de amprenta in ecran.