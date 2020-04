Cum a afectat #staiacasa viteza si traficul pe internet in diverse tari?

Covid-19 a afectat stilul de viata al tuturor si ne-a obligat sa ne schimbam in mod involuntar o buna parte din felul in care ne desfasuram activitatea zilnic.

Desi suntem mari consumatori de internet si in timpul vietii normale, folosind-ul pe telefoane, tablete, laptopuri, calculatoare si alte dispozitive, faptul ca o buna parte dintre noi am avut norocul de a putea lucra de acasa, iar altii au fost obligati sa stea acasa a dus la o crestere a traficului. Cei de la fastly, un furnizor american de servicii cloud computing au studiat ce s-a intamplat cu traficul de internet in lunile februarie si martie in diverse state lovite de nenorocitul asta de Covid-19.

Acestia au analizat daca traficul a crescut sau a scazut si ce impact a avut asupra vitezei pe internet comparativ cu perioada pre-pandemie. Graficul de mai jos, arata foarte clar ca Italia, cea mai incercata tara in luna martie a avut o crestere a traficului de 109% (Pornhub 4K Premium gratis isi spune cuvantul probabil), iar viteza de download a scazut cu putin peste 35% comparativ cu vremurile normale. Ciudat este ca in Japonia, desi traficul a crescut, viteza a crescut si ea.

Site-ul acestora duce lucrurile si mai departe, iar daca doriti sa studiati in detaliu, pe tari, zile si alti factori, gasiti toate informatiile la ei pe site, accesand link-ul acesta.

In toate tarile se poate vedea o crestere a traficului pe internet la scurt timp dupa ce scolile au fost inchise. Va las cel mai concret exemplu aici, anume Italia: