Alimentare cu 12 pini pentru placile Nvidia RTX 3000

Noua serie de placi video Nvidia RTX 3000 surprinde cu o alimentare noua de 12 pini. Da, ati citit bine, 12 pini alimentare.

Se pare ca ar fi vorba despre placile Founders Edition, adica cele care ajung de obicei la test. Noile placi RTX 3000 ajung sa consume si 300W in versiunile Ti, deci o alimentare cu 12 pini este necesara.

Doar ca mufa in sine este noua si nici o sursa de pe piata nu are asa ceva integrat. Partea buna este ca pe versiunile aftermarket, adica cele produse de Gigabite, ASUS etc, mufa de alimentare va fi una normala, fiecare producator fiind liber sa aleaga propriul design.

Ma gandesc ca nu ar fi imposibil sa introduci 2 cabluri de 6 pini in placa video, dar tinand cont ca problema nu este atat de grava pentru utilizatorii normali nu vad unde este supararea. Poate doar consumul excesiv.