Allview a demarat campania Rabla pentru televizoare

Mai e puțin până la debutul programului național Rabla pentru electrocasnice, dar Allview a …furat startul! 🙂

Sub titlul Go green, go smart!, producătorul brașovean lansează un program prin care, la achiziția smart TV-urilor din gama ePlay, beneficiezi de un discount de până la 400 lei. Ba mai mult, nota eco din promoție vine prin faptul că, pentru fiecare unitate vândută, Allview va planta un copac! În cadrul campaniei, veți putea alege fie noile modele de Smart TV-uri lansate în prima parte a acestui an de către Allview, fie modele QLED. În această campanie sunt participante și primele smart TV-uri ale gamei ePlay: modele HD, FHD și 4K.

Campania se desfășoară până pe 11 iunie, exclusiv online pe site-ul Allview – Promo – Campania Rabla. Tot aici utilizatorii pot vizualiza și regulamentul campaniei. Iată și câteva dintre produsele participante:

Review-ul nostru pentru Allview QLED 50ePlay6100-U îl găsiți aici, iar știrea despre lansarea seriei ePlay7100, aici. Așteptăm să o testăm și pe cea din urmă, pentru mai multe detalii despre noutățile cu care vine.