Altex a dat startul la Black Friday – practic a distrus tot conceptul

Nu o sa va prezint ofertele de BF de la Altex. Nu merita. Au distrus conceptul de BF inca din al doilea an, astfel ca marea campanie de reduceri a ajuns o bataie de jos, doar eMAG ce mai ofera cateva reduceri serioase.

Black Friday este o idee buna dar prost implementata, cel putin in Romania. In primii ani, campania a avut un real succes, toate magazinele oferind reduceri reale.

Dupa care Altex a inceput sa faca cate un Black Friday in fiecare luna, distrugand astfel conceptul. BF este o data pe an, nu in fiecare luna si nu cu fiecare sarbatoare. Astfel, Altex a reusit sa isi bata joc de tot acest concept cu reduceri fictive sau mult prea mici incat sa fie catalogate reduceri de BF. Poate ca asta si-au dorit de la bun inceput. Au reusit.

Ieri am primit mail-ul asta de la Altex, poate ca si voi:

În perioada 27 octombrie – 23 noiembrie, produsele din Black Friday vor fi disponibile atât ȋn magazinele fizice Altex din toată țara, cât și online, pe altex.ro, sau în aplicația mobilă Altex.

Anul acesta, activitatea de Black Friday este structurată în patru valuri. Fiecare val este valabil o săptămână!

Black Friday 2022:

· Val 1: oferte valabile între 27 octombrie – 02 noiembrie

· Val 2: oferte valabile între 03 noiembrie – 09 noiembrie

· Val 3: oferte valabile între 10 noiembrie – 16 noiembrie

· Val 4: oferte valabile între 17 noiembrie – 23 noiembrie

Nu mai am nimic de zis. Nici nu m-am chinuit sa intru sa vad ce oferte sunt, atat de suparat sunt ca au distrus acest concept. Mi se pare o bataie de joc si profita de naivitatea clientilor pe termen lung.

Singurul Black Friday pe bune o sa fie atunci cand eMAG o sa inceapa in noiembrie si o sa tina fix o zi, cu reduceri suplimentare a doua zi sub o alta denumire. Dar cele mai bune reduceri vor fi atunci, pe 11 noiembrie, la eMAG. Un alt BF de luat in calcul este cel de la PC Garage, care tot timpul a oferit componente la preturi bune.