In AMBUTEIAJ cu masina electrica, iarna! Ce se intampla?

Pentru ca se tot propaga pe internet o stire de tipul fake news care spune ca daca te prinde un ambuteiaj pe timp de iarna cu masina electrica esti ca mort, am zis sa pun la test aceasta ipoteza… desi chiar nu era nevoie.

Fake news-ul spune ca in masina electrica n-ai caldura deloc si ca in 2-3 ore e gata bateria. Asa ca am incarcat pana la 89% si am lasat masina peste noapte cu caldura pornita pe 20 de grade. Vreo 9 ore si jumatate. Rezultatul in clipul de mai jos, va pot spune doar ca n-a trebuit sa o tractez.