Antene 5G incendiate – ele ar fi cauza pentru COVID-19

Am citit in ultima vreme zeci de articole de pe site-uri dubioase care spun sus si tare ca 5G-ul este de vina pentru COVID-19. Unii chiar au luat in serios informatia si au dat foc la antenele 5G.

Pasionatii de conspiratii cred ca tehnologia 5G a provocat acest virus care ne-a lovit pe toti. Altii cred ca este o facatura ca oamenii sa stea in casa pentru a nu vedea anumite probleme. Altii cred ca este un plan de a distruge economia. Credeti-ma ca am citit zeci de articole din plictiseala doar ca sa vad ce gandeste cealalta jumatate a societatii. Simt cum au iesit bube pe mine.

Intre timp in Marea Britanie, mai multi conspirationisti au dat foc la antenele 5G. In ultima saptamana au fost incendiate 3 antene, iar autoritatile din UK au ramas surprinse de actual oamenilor. Desi exista zeci de studii care arata ca tehnologia 5G este inofensiva si are doar beneficii, oamenii nu vor sa creada.