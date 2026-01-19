Anthropic lansează Cowork

Anthropic a lansat „Cowork”, un agent desktop inovator integrat în aplicația Claude pentru macOS, care transformă fundamental modul în care interacționăm cu inteligența artificială.

Spre deosebire de un chatbot clasic care funcționează prin copy-paste și conversații text, Cowork are acces direct la fișierele tale locale și poate executa sarcini complexe, autonome, comportându-se ca un coleg digital care lucrează în fundal.

Această funcționalitate este disponibilă inițial pentru abonații planurilor Max ($100 sau $200 pe lună) și, mai nou, într-o formă limitată, pentru utilizatorii Pro ($20 pe lună). Agentul poate să citească, să editeze și să organizeze documente, să extragă date din imagini în tabele Excel sau să redacteze rapoarte din notițe disparate, totul fără a părăsi desktop-ul utilizatorului. Mai mult, Cowork poate naviga pe internet folosind un browser integrat pentru a completa formulare sau a extrage informații, rulând multiple sarcini în paralel.​

Din punct de vedere tehnic, Cowork se bazează pe o arhitectură de tip „buclă agentică” (agent loop): utilizatorul îi dă un obiectiv, iar AI-ul își face singur un plan, execută pașii necesari, își verifică munca și cere clarificări doar dacă întâmpină obstacole. Această abordare elimină micro-managementul necesar în chat-urile AI obișnuite.​

În opinia mea, Cowork reprezintă un pas uriaș spre „AI-ul invizibil” și util, depășind faza de simplu partener de discuție. Faptul că poate „vedea” și manipula direct fișierele locale rezolvă una dintre cele mai mari fricțiuni ale utilizării AI-ului generativ: izolarea acestuia într-o fereastră de browser. Totuși, limitarea actuală doar la macOS și prețul piperat pentru accesul nelimitat sugerează că tehnologia este încă într-o fază incipientă, destinată profesioniștilor care își pot justifica costul prin câștigul de productivitate.

Pentru moment, Cowork este disponibil exclusiv pe macOS, o versiune de Windows fiind în plan, dar fără o dată clară de lansare. Această exclusivitate, combinată cu costurile ridicate ale planurilor Max, poziționează clar instrumentul ca o soluție premium pentru „power users” și dezvoltatori, nu pentru consumatorul obișnuit.​

Sursa