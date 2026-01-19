Google reinventează comerțul online

Google a dezvăluit recent „Universal Commerce Protocol” (UCP), un standard deschis revoluționar lansat la conferința National Retail Federation (NRF) 2026, care permite agenților AI să gestioneze autonom întregul proces de cumpărare, de la descoperirea produsului până la plată.

Dezvoltat în parteneriat cu giganți precum Shopify, Walmart, Target și Etsy, acest protocol își propune să elimine fricțiunile dintre branduri și clienți, permițând AI-ului să acționeze ca un asistent personal de shopping care nu doar recomandă, ci și execută tranzacții.

Concret, UCP funcționează ca un „limbaj comun” care permite agenților AI să se conecteze la inventarul comercianților, să verifice stocuri în timp real, să negocieze parametri și să finalizeze comenzi folosind Google Pay și datele de livrare din Google Wallet. Utilizatorii vor putea, de exemplu, să ceară AI-ului să găsească „o rochie roșie sub 200 de lei” sau să monitorizeze prețul unui gadget și să îl cumpere automat când acesta scade sub un anumit prag, totul cu o confirmare finală din partea utilizatorului.​

Pe lângă protocolul tehnic, Google a lansat și „Business Agent”, un instrument care permite retailerilor să aibă o prezență AI personalizată direct în Google Search. Acești agenți pot răspunde la întrebări specifice despre produse, pot oferi suport și pot ghida clienții spre checkout, comportându-se ca niște asistenți de vânzări virtuali instruiți cu „vocea” brandului. Comercianți precum Lowe’s și Reebok testează deja această funcționalitate.​

În opinia mea, aceasta este cea mai importantă schimbare în comerțul electronic de la apariția coșului de cumpărături virtual. Google încearcă practic să devină sistemul de operare al comerțului global, transformând căutarea dintr-o simplă listă de link-uri într-o platformă tranzacțională activă. Deși promite o comoditate uriașă pentru utilizatori, această centralizare ridică semne de întrebare majore despre controlul datelor și dependența comercianților de ecosistemul Google, care acum deține nu doar „vitrina” (Search), ci și „casa de marcat” (UCP + Google Pay).

Sistemul este deja în curs de implementare pentru utilizatorii din SUA, care vor putea face cumpărături direct din interfața Gemini sau AI Search, urmând ca suportul pentru PayPal să fie adăugat în curând.

Sursa