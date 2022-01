Aplicația HBO Go nu mai funcționează pe smart TV-urile mai vechi de 5 ani

Fără vreo explicație, HBO a eliminat suportul pentru aplicațile de streaming pe smart TV-urile mai vechi de 4-5 ani. Televizoarele Samsung Tizen și Orsay de dinainte de 2015, cele LG cu WebOS sub versiunea 3.5 și PlayStation 3 nu mai pot reda conținut de pe HBO Go. HBO și operatorii de cablu au trimis deja notificări abonaților prin care le recomandă trecerea la un dispozitiv de streaming extern.

Cum vechile aplicații nu mai funcționează și nu există nicio modalitate prin care puteți ocoli filtrul de compatibilitate, nu aveți de ales decât să vă conformați. HBO Go este compatibil cu mai toate stick-urile și box-urile cu Android TV și are suport inclusiv pentru Google Chromecast, însă o soluție externă n-o să fie niciodată la fel de comodă ca un smart TV.