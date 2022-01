Digitalizarea României – experiența mea

Auzim foarte des la TV sau, mai ales, la politicieni, discursuri despre necesitatea transformării digitale a administrației publice, fie ea locală, regională sau centrală.

Din păcate, deși se pot scrie zeci de articole despre proiecte, unele chiar finalizate, rezultatele întârzie să ni se arate. Ultimul exemplu pe această temă este legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Pe scurt, o cunoașteți drept Legea prinvind eliminarea dosarului cu șină. Asta, pentru că ea ar trebui să oblige autoritățile statului să nu mai solicite de la cetățeni copii după actele eliberate de… stat.

Pe vremea în care încă lucram în HR, aveam foarte des de-a face cu casele naționale și județene de pensii, cei de la București, de la CNPP au reușit să piardă unul din dosarele (cu șină) depuse de mine fizic, la sediul lor. Cel mai interesant a fost că nu au vrut să recunoască asta, deși termenul legal de eliberare al documentului trecuse, iar firma la care lucram era în imposibilitatea de a aplica o prevedere legală (cu privire la evitarea dublei impuneri). După ce am trimis o plângere oficială către președintele Casei am fost sunat de inspectorul cu pricina, care mi-a mărturisit că nu mai găsește dosarul, dar care îmi promitea că va facilita eliberarea rapidă a documentului solicitat, dacă îi voi trimite documentele scanate. Ei bine, printre ele se afla și un stagiu de cotizare, eliberat de Casa Județană de Pensii, care se află în subordinea… CNPP. Long story short, am reușit să îi conving că pot cere și ei acel document, ba chiar îl pot obține mai repede, astfel că am primit acel certificat de la ei cu doar o lună întărziere.

În zilele noastre, aș putea cere CNPP ca TOATE documentele eliberate de statul român să fie obținute de ei, eu urnând să depun doar o cerere oficială, semnată de un administrator al firmei. Sau, cel puțin, asta zice legea menționată mai sus.

Doar că, în dulcele stil românesc, legea este în vigoare, însă instituțiile statului nu o respectă. Și, nici nu ar prea putea, pentru că nu există o interconctare a bazelor de date de la diversele ministere, agenții sau instituții. Practic, dacă un funcționar vă cere copiile după certificatul de naștere sau după extrasul de CF, puteți solicita, legal, sancționarea acestuia. De facto, el vă va explica simplu că este în interesul vostru, al petentului, să puneți la dispoziție toate acetele respective, pentru a scurta termenul de eliberare.

Practic, am ajuns la vorbele lui Caragiale: ”Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele… esenţiale”.

Ei bine, despre lege nu comentez, că nu am avut încă ocazia să mă lovesc de ea, în noul an, dar pot să vă povestesc despre experiența mea vis-a-vis de digitalizarea României. În decembrie 2021 mi-a expirat valabilitatea carții de identitate. Nu m-am grăbit să mă programez prea devreme, pentru că știam că mai pot folosi buletinul și după expirare. Acest lucru e posibil fiindcă, așa cum stabilește Legea 55/2020, “valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

Pe la final de noiembrie am intrat pe site-ul Direcției de Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Timișoara, pentru a mă programa. Cum era lună scurtă și de vacanță, am găsit loc abia pe 13.12.2021. Am primit chiar și e-mail de la ei, ca să îmi aducă aminte că sunt programat la data și ora aleasă de mine. Prin urmare, m-am bucurat că a pășit administrația locală în mileniul III.

La data respectivă m-am prezentat la ghișeu cu toate actele pregătite frumos într-o folie, nu în dosar cu șină! 😛 Am descărcat și completat cererea lor de acasă, am plătit prin online banking taxa, aveam chiar și extrasul CF obținut online, deci eram convins că singura problemă va fi legată de cum va arăta barba mea în poză, după ce purtasem masca medicinală corespunzător. 🙂

A doua zi după eveniment, am primit un telefon de la domnul care mi-a procesat cererea, spunându-mi că am nevoie de un extras de CF nou sau de o adeverință de la primăria Șag, unde rezidez, pentru că nu am numărul de stradă și de casă pe cel depus la dosar. Și, pentru că înțelege că e decembrie, omul a acceptat să trimit pe Whatsapp documentul, urmând ca originalul să îl duc ulterior, dar înainte de ridicarea noii cărți de identitate.

Bă, nene, nu știu cât de norocoși sunteți voi, dar eu sunt definiția ghinionului în raport cu statul și instituțiile lui. Dacă nu v-a convins întâmplarea cu CNPP, aveți aici o altă mostră. Ca să înțelegeți și mai bine, cu un an înainte și-a schimbat nevastă-mea cartea de identitate. Și ghiciți cine i-a pregătit toate actele, inclusiv extrasul de CF online? M-am umflat în pene precum cocoșul bunicii când mi-a arătat nou docoment și mi-a mulțumit pentru ajutor. Asta pentru că l-a primit fără probleme. 🙁

Ca să rezolv situația, am mers la primărie – da, fix la aia cu întâmplarea de mai sus – și am cerut două adeverințe, pentru care am plătit vreo douăzeci de lei: una care să îmi fie de folos la eliberarea noului buletin (știu, nu se mai numește așa, dar sunt bătrân și mă dezobișnuiesc greu) și una pentru ca Oficiul de Cadastru să îmi înscrie proprietatea cu număr de stradă și de casă, nu doar cu număr cadastral. Ai putea crede că nu ar fi fost nevoie ca statul să ia cunoștință de așa ceva, dar… România!

Am ridicat noul buletin fără probleme și, pentru asta, vreau să mulțumesc și oficial Direcției respective, care a înțeles problema, s-a adaptat la secolul în care trăim și a ales să funcționeze corect. Doar că, partea interesantă a avut loc la OCPI Timiș, unde am mai plătit 75 lei pentru respectiva înscriere.

Din motive de comoditate și ecologice, am ales ca respectiva instituție să mă notifice online, pe mail, când finalizează înscrierea în CF. Lucru care s-a întâmplat la final de 2021. Am primit pe adresa mea de mail notoficarea, justificarea și noul CF. Toate bune și frumoase, nu? Ei bine, azi am primit un plic, de la onor instituția, care mi-a tipărit tot ce a trimis online și mi le-a trimis prin poștă. Bănuiesc că vreo 20 de lei din cei 75 au reprezentat taxele de poștă și de tipărire…

Da, situația nu mi-a provocat vreo pierdere, eventual cei câțiva lei plătiți în plus, dar nu înțeleg cum statul român este incapabil să se adapteze la un regim de lucru exclusiv digital, mai ales în astfel de situații minore. Unde mai pui că ar mai scădea din cheltuieli, din personal și din timpii de rezolvare!